Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, στο Βερολίνο, διαδηλώνοντας κατά της AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική επικράτηση του κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν το αίτημα να «σταματηθεί η AfD», με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν φόβους για την ενίσχυση της επιρροής του κόμματος και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η άνοδος στη γερμανική πολιτική ζωή.

Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, η αστυνομία του Βερολίνου υπολόγιζε τους συμμετέχοντες σε περίπου 5.000, ενώ η Campact, μία από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στη διοργάνωση, ανέβαζε τον αριθμό στις 14.000.

#IGR: Protests broke out across German cities such as Berlin and Frankfurt following the far-right Alternative for Germany (AfD) party's historic victory in the Saxony-Anhalt state elections. pic.twitter.com/cH3piF3aXE — India Global Review (@IGR_Media) September 7, 2026

«Το ρολόι δείχνει ήδη 12 παρά 5»

Η συμμετοχή ήταν αισθητά μικρότερη από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2025, όταν η πιθανότητα συνεργασίας της συντηρητικής δεξιάς με την ακροδεξιά είχε οδηγήσει στους δρόμους του Βερολίνου τουλάχιστον 100.000 ανθρώπους.

Η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ, καθηγήτρια και εκπαιδεύτρια μη βίαιης επικοινωνίας, εμφανίστηκε απογοητευμένη από τη χαμηλότερη συμμετοχή. Όπως είπε, θεωρεί ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη και ότι «το ρολόι δείχνει ήδη 12 παρά 5».

Η ίδια εξήγησε ότι συμμετείχε στη συγκέντρωση για να ασκήσει το δικαίωμά της στη διαμαρτυρία, προσθέτοντας όμως ότι φοβάται πως «σε πέντε χρόνια» ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να το κάνει με την ίδια ελευθερία.

Clashes broke out during an anti-AfD protest in Germany after tensions escalated between demonstrators and police. Officers used batons during the intervention, and several protesters were arrested.#Germany #AfD #Police pic.twitter.com/vGQnenp11T — The Workers Rights (@theworkersright) September 7, 2026

«Δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς»

Στη διαδήλωση συμμετείχαν άνθρωποι που εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το πολιτικό κλίμα στη χώρα. Μία 36χρονη ακτιβίστρια της Αριστεράς ανέφερε ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της έχουν ήδη αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, επειδή «δεν αισθάνονται ασφαλείς».

«Ανησυχώ για το πόσο ακόμη θα μπορώ να ζω σε αυτή τη χώρα», είπε, περιγράφοντας το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ ως εξέλιξη που επιτείνει την ανασφάλεια σε τμήματα της κοινωνίας.

Παρόμοια συναισθήματα εξέφρασε και η Άλις, η οποία συμμετείχε στη διαδήλωση μαζί με τον γιο και τον σκύλο της. Όπως είπε, επιθυμεί μια «ανοιχτή κοινωνία, στην οποία όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι», ενώ χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής ιδιαίτερα απογοητευτικό.

Οι φόβοι πίσω από την ψήφο

Μία διαφορετική οπτική έδωσε η 68χρονη Έλεν, η οποία εκτίμησε ότι η ισχυρή ψήφος προς την AfD δεν εξηγείται μόνο από ιδεολογική ταύτιση, αλλά και από ένα ευρύτερο αίσθημα ανασφάλειας.

Όπως είπε, πολλοί ψηφοφόροι φοβούνται τόσο για το μέλλον της δημοκρατίας όσο και για τις αλλαγές, τις υποχρεώσεις και τις πιέσεις που θεωρούν ότι υφίστανται στην καθημερινότητά τους. Κατά την ίδια, ζητήματα όπως η μετανάστευση και η εκπαίδευση βρίσκονται στον πυρήνα αυτών των ανησυχιών.

Η συγκέντρωση στο Βερολίνο δείχνει ότι το αποτέλεσμα της Σαξονίας-Άνχαλτ δεν περιορίζεται στα όρια ενός κρατιδίου. Έχει ήδη προκαλέσει ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συζήτηση στη Γερμανία για την άνοδο της AfD, τα αίτια που τροφοδοτούν την επιρροή της και το πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα κόμματα το επόμενο διάστημα.

Μερτς: Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισήμανε ότι η Γερμανία έχει αφήσει προ πολλού πίσω της τον εθνικισμό και δεν θα επιτρέψει να αναδειχθεί ένα νέο αντίστοιχο ρεύμα.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό.

🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz:



“Germany has left nationalism behind and will never again allow ethnic nationalism in Germany.”



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Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, σε «μη δημοκρατικά κόμματα», εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, την BSW και την Die Linke. Παράλληλα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, ενώ επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόνραντ Άντεναουερ και του Χέλμουτ Κολ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει.