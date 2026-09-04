ΕΥΑΘ: Η τεχνολογία στην πρώτη γραμμή της ανθεκτικότητας του νερού Έξυπνα δίκτυα, AI και καινοτόμες υποδομές για ασφαλέστερη υδροδότηση και πιο αποδοτική διαχείριση του νερού