Σημαντική άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της GPO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μέχρι στιγμής ως ο μεγάλος κερδισμένος της ΔΕΘ.

Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά 1,6 μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο και φτάνει στο 30,6% στην εκτίμηση ψήφου.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, ΕΛΑΣ 16%, ΠΑΣΟΚ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.

Την ίδια ώρα, η διαφορά της ΝΔ από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) διευρύνεται στις 14,6 μονάδες, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί στο 16%, από 17,6% τον Ιούλιο.

Πώς αξιολογούν τα προγράμματα Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για τα οικονομικά και πολιτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Το 44,6% θεωρεί ότι το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό».

Για το σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 20,4%.

Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει ακόμη παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα στη ΔΕΘ, συγκεντρώνει 24,9% θετικές γνώμες.

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός έπεισε περισσότερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,9%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 15,5%.

Αυξάνεται η ανησυχία για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο

Σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης αποτελεί και η αυξημένη ανησυχία των πολιτών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 51,2% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα.

Αντίθετα, το 48,2% απαντά ότι ανησυχεί «λίγο» ή «καθόλου».