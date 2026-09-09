Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόλαβε να δει την εξέλιξη που περίμενε στην περσινή δικαστική υπόθεση που τον απασχολούσε, καθώς, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης, η θετική έκβαση που ανέμεναν ήταν «προ των πυλών».

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha για την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του και περιέγραψε έναν άνθρωπο που, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, βρισκόταν σε καλή διάθεση.

«Μίλησα μαζί του» πριν μία εβδομάδα περίπου με 10 μέρες. Και ήμασταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα, ευδιάθετοι.». Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, η συγκεκριμένη συζήτηση είχε γίνει σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που είχε απασχολήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη τον προηγούμενο χρόνο.

«Ο Γιώργος ήταν χαρούμενος γιατί είχαμε μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη στην υπόθεση την περσινή που τον απασχολούσε». Ο ίδιος συνέδεσε τη διάθεσή του εκείνες τις ημέρες με την προσδοκία για την τελική δικαίωση στην υπόθεση. «Και λόγω αυτής της εξέλιξης και της δικαίωσης που ήταν προ των πυλών, ήτανε σε πολύ ευδιάθετη κατάσταση».

Τα σχέδια που είχε για το επόμενο διάστημα

Η δικαστική υπόθεση δεν ήταν το μοναδικό θέμα που είχε κάνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να αισθάνεται αισιόδοξος. Ο τραγουδιστής ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη σκηνή με τη μεγάλη συναυλία που είχε προγραμματίσει.

«Ήτανε και χαρούμενος γιατί επέστρεφε, είχε μια μεγάλη συναυλία μπροστά του, είχε σχέδια για αυτό το χειμώνα. Γενικά θα έλεγα ότι ήταν σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση, έτσι δεν είναι;», ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης απάντησε μεταφέροντας τη δική του εικόνα από την τελευταία τους επικοινωνία: «Εγώ τον είδα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση».