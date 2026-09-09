Εφ’ όλης της ύλης ήταν η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, με τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να παρουσιάζει αναλυτικά το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο και παράλληλα να εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολογία, τις τράπεζες, την Υγεία, την Παιδεία, το στεγαστικό, τον πρωτογενή τομέα και τα εθνικά θέματα, ενώ άνοιξε και τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα των εκλογών και τις πιθανές συνεργασίες.

«Παραγωγική ανασυγκρότηση και δικαιότερη διανομή του πλούτου»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι στόχος του είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας σε βάθος δεκαετίας.

«Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα», είπε, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του σχεδίου του.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «πίνακα ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου» την κοστολόγηση του προγράμματός του από τη Νέα Δημοκρατία και υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός έγινε με βάση δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισ. ευρώ.

Για την ακρίβεια, μεταξύ άλλων, πρότεινε ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, παρατηρητήριο τιμών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πλαφόν σε περιπτώσεις υπερτιμολόγησης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30%, μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα, φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και οικογένειες με παιδιά, 50.000 προσιτές κατοικίες και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027.

«Οι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν φόρους, όπως όλοι»

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στο στόχαστρο και τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολογική συνεισφορά τους στα δημόσια ταμεία.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμά του προβλέπει να σταματήσει η διανομή μερισμάτων όταν δεν καταβάλλεται φόρος στο Δημόσιο, αλλά και να επιταχυνθεί η εξάλειψη της εκκρεμότητας του αναβαλλόμενου φόρου.

«Οι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν φόρους, όπως όλοι. Μην ξεχνάμε ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν από χρήματα του ελληνικού λαού», τόνισε.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα καρτέλ

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο σε εξωγενείς παράγοντες και έκανε λόγο για σοβαρές στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά.

«Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας και έξοδα Ελβετίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν καρτέλ σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

«Πρώτο μεγάλο καρτέλ, οι τράπεζες και δεύτερο το καρτέλ στην ενέργεια. Καρτέλ υπάρχουν σε κάθε τομέα, στα τρόφιμα, στις κατασκευές», είπε, ζητώντας αποφασιστική πολιτική για την αντιμετώπισή τους.

Τσίπρας για Υγεία: «Δεν αντιμετωπίζεται με φιέστες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στο ΕΣΥ, μιλώντας για ελλείψεις προσωπικού, δύσκολες συνθήκες εργασίας και υψηλή ιδιωτική δαπάνη για την Υγεία.

Με αιχμή κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, είπε:

«Ακόμα και με τα γυαλιά του κ. Γεωργιάδη, δεν μπορείς να δεις καλά τα πράγματα».

Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της μισθολογικής και ηθικής ενίσχυσης των υγειονομικών και επανέλαβε την πρόταση για κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα, εγγύηση ελάχιστου χρόνου αναμονής στα νοσοκομεία και αλλαγές στη λίστα των χειρουργείων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτείται «ουσιαστική μεταρρύθμιση» του συστήματος Υγείας.

Παιδεία: Κατάργηση της ΕΒΕ και 500 ευρώ στους φοιτητές

Για την Παιδεία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών και στην αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Στο σχέδιο που παρουσίασε περιλαμβάνονται η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ένα μεταβατικό στάδιο για τις σχολές υψηλής ζήτησης και οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Όπως ανέφερε, προβλέπονται 500 ευρώ για 10 μήνες τον χρόνο στους φοιτητές, ενώ παράλληλα προτείνεται διετές πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Εθνικό θέμα η πρωτογενής παραγωγή»

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωτογενή τομέα «εθνικό θέμα», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική παραγωγή μειώνεται και ο αγροτικός πληθυσμός γερνά.

Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των προβλημάτων στον κτηνοτροφικό τομέα.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε είναι ένα σχέδιο εμβολιασμού, η χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ, πρόγραμμα για τους νέους αγρότες, τράπεζα γης και αποκέντρωση υπουργείων.

«Θα παρέμενε στο Δημόσιο το πλειοψηφικό πακέτο της ΕΥΔΑΠ»

Στο ζήτημα του νερού, ο Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε την ανάγκη για επενδύσεις στα δίκτυα, εξέφρασε όμως την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι σχεδιασμοί γύρω από τις δημόσιες υποδομές.

«Ο φόβος για το νερό είναι δικαιολογημένος», είπε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κινητικότητα ιδιωτών για επενδύσεις.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το πλειοψηφικό πακέτο της ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο.

12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο

Στα εθνικά θέματα, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη στρατηγική.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι θα επιδίωκε την επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο και προσέθεσε:

«Θα προχωρούσα στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, στην Ανατολική Μεσόγειο».

Για το Ισραήλ, δήλωσε ότι θα επανεξέταζε την πολιτική της Ελλάδας όσο συνεχίζεται, όπως υποστήριξε, η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, ενώ τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

«Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.

Έθεσε ως βασική προϋπόθεση η ΕΛ.Α.Σ. να λάβει την πρώτη εντολή από τον ελληνικό λαό και υποστήριξε ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι τα δύο κόμματα είναι ανταγωνιστικά αλλά όχι αντίπαλα.

«Αν είμαστε πρώτοι, θα απευθυνθούμε εκεί που πρέπει. Αν υπάρχει ανταπόκριση, θα κάνουμε κυβέρνηση. Αν όχι, θα πάμε πάλι σε εκλογές», είπε.

Νέα επίθεση στον Μητσοτάκη

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. εξαπέλυσε επανειλημμένα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο για την οικονομική πολιτική όσο και για την υπόθεση των υποκλοπών.

Για τις υποκλοπές υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί και έκανε λόγο για «στίγμα για τη δημοκρατία».

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε για την κοστολόγηση του προγράμματός του, αλλά και στη δήλωση περί «εξαπάτησης», απάντησε:

«Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη, απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την περίοδο της πρωθυπουργίας του και, απαντώντας στο γιατί θα πρέπει να τον εμπιστευθούν ξανά οι πολίτες, είπε:

«Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η νέα πολιτική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στο πολιτικό σκηνικό και ότι η τελική απάντηση θα δοθεί από τους πολίτες στις κάλπες.