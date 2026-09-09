Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοινώνοντας την άμεση εκκίνηση ελεγκτικών διαδικασιών.

Οι έλεγχοι στο ιατρείο και η παρέμβαση στον ΙΣΑ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη διέθετε αδειοδότηση παθολογικού ιατρείου, γεγονός που καθιστά μη επιτρεπτή τη διενέργεια της συγκεκριμένης επεμβατικής διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε τη συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να διερευνηθούν οι διοικητικές και επιστημονικές ευθύνες, ενώ παράλληλα απηύθυνε σύσταση προς τους πολίτες για την προστασία της υγείας τους.

Η επίσημη δήλωση του Υπουργού Υγείας

Αναλυτικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη.

Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του υπογράμμισε: «Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».