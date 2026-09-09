Στη δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία της παρούσας φάσης της Συνταγματικής Αναθεώρησης προχωρά η Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Ολομέλεια θα κληθεί να τοποθετηθεί εκ νέου επί των 33 διατάξεων που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αναθεωρηθούν, ολοκληρώνοντας έτσι τον ρόλο της σημερινής, προτείνουσας Βουλής. Με βάση τους σημερινούς συσχετισμούς πάντως, δεν διαφαίνεται κάποια ουσιαστική μεταβολή στη στάση των κομμάτων σε σχέση με την πρώτη ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου.

Η συγκέντρωση της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 ψήφων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΝΔ. Ανάμεσά τους βρίσκονται η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο και η τροποποίηση του άρθρου 86, με στόχο την απεμπλοκή της Βουλής από τη διερεύνηση της ποινικής ευθύνης των υπουργών.

Στην πρώτη ψηφοφορία, οι 33 προτεινόμενες διατάξεις εγκρίθηκαν με 158 έως 161 θετικές ψήφους, χωρίς καμία να φτάσει το όριο των 180. Υπερψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης τις καταψήφισαν.

Διαφορετική στάση τήρησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δήλωσε «παρών» στις διατάξεις που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, έχοντας παράλληλα καταθέσει τη δική του πρόταση. Η επιλογή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «κρύβεται πίσω από το “παρών”» και «καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος».

Από την κομματική γραμμή της ΝΔ διαφοροποιήθηκε η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε «παρών» στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 30 για την καθιέρωση μίας και μοναδικής εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα, η διάταξη για το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και εκείνης του υπουργού δεν έφτασε στην ψηφοφορία, καθώς αποσύρθηκε έπειτα από τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν ακόμη και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Εφόσον οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν αλλάξουν και οι υπό αναθεώρηση διατάξεις συγκεντρώσουν από 151 έως 179 ψήφους, η Βουλή που θα προκύψει από τις επόμενες εθνικές εκλογές θα χρειαστεί πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών για να καθορίσει το τελικό περιεχόμενό τους. Οι ουσιαστικές αποφάσεις μεταφέρονται, επομένως, στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όπου η αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων θα είναι αναπόφευκτη.

Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη διαδικασία της Αναθεώρησης και στη στάση του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υπέβαλλε ο διευθυντής του Newsbeast Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον αυτοδύναμοι, διότι αλλιώς δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική που ακολούθησε στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η ιστορία των Συνταγματικών Αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτό έγινε στην Αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά αυτή την συζήτηση επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική Αναθεώρηση».

Και πρόσθεσε: «Η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφθασε στο σημείο να πει ότι «αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δική του πρόταση, μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Αλλά δεν είναι αυτή η λογική του Συντάγματος. Η λογική του Συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συναινέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86, εμβληματική. Αυτό ψήφισε, «όχι». Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στην σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση της γλώσσας, σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα θα πρέπει στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο.

Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη ΝΔ θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο, ειδικά με την πορεία που έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια μεγάλη ευκαιρία, θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί η λογική πως ότι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό και αν η κυβέρνηση λέει «άσπρο», εμείς θα λέμε «μαύρο». Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ ούτε στη Συνταγματική Αναθεώρηση κατάφερε να διαφοροποιηθεί οπότε η ειλικρινής απάντηση είναι πως ναι, η Συνταγματική Αναθεώρηση από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει προσεχώς, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές απ’ ότι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή».