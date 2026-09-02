Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης για τη «νέα Ελλάδα» παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, θέτοντας ως κεντρικούς στόχους την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε μια ομιλία με έντονο πολιτικό και προγραμματικό χαρακτήρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται από τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την επόμενη ημέρα της χώρας, περιγράφοντας μια συνολική αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

Όπως θα αναφέρει δεν πρόκειται για «ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων», αλλά για ένα «όραμα αλλαγής» και ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, το οποίο, όπως θα υποστηρίξει, θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή πορείας για την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του θα βρεθούν η οικονομία, η φορολογία, οι μισθοί, η παιδεία, η υγεία, η στεγαστική κρίση, η ενέργεια, η παραγωγή, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Τσίπρας: «Η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία»

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ αποτέλεσαν, όπως είπε, «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία».

«Είχε αυτοδυναμία. Είχε χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους», ανέφερε, για να προσθέσει ότι το βασικό ερώτημα είναι αν οι Έλληνες ζουν σήμερα καλύτερα από ό,τι το 2019.

Κατά τον ίδιο, η απάντηση της πλειοψηφίας των πολιτών είναι αρνητική, καθώς η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί, ενώ η ανάπτυξη δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια κυρίως μέσω επιδομάτων, αντί να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις της αγοράς. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για τους μισθούς, τη στέγη, το δημόσιο σχολείο, το ΕΣΥ και την περιφέρεια.