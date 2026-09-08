Ο Χρήστος Ελευθ. Ζήσης, Λογιστής – Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος του 7ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος Σ.Τ.Α. Ο.Ε.Ε., καταθέτει τη δική του αποτίμηση για τις οικονομικές εξαγγελίες της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

Η κυβέρνηση αποκάλεσε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις «ραχοκοκαλιά της οικονομίας». Στη ΔΕΘ, όμως, το τεκμαρτό παρέμεινε, ο φόρος των επιχειρήσεων δεν μειώθηκε ούτε μία μονάδα και η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά να περιμένει.

«Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Ωραία λόγια.

Μόνο που η οικονομική πολιτική δεν κρίνεται από τους χαρακτηρισμούς. Κρίνεται από τις αποφάσεις.

Και οι αποφάσεις της φετινής ΔΕΘ για αυτή τη «ραχοκοκαλιά» ήταν απογοητευτικά λίγες.

Το τεκμαρτό εισόδημα παραμένει. Ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων παραμένει στο 22%. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται λίγο και με καθυστέρηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται κατά μόλις 0,5 ποσοστιαία μονάδα, ενώ για τις συσσωρευμένες οφειλές χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν παρουσιάστηκε μια γενναία και βιώσιμη λύση.

Αυτό δεν είναι αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής με μικρές διορθώσεις και μεγάλους τίτλους.

Ψηφιοποιήσαμε τα πάντα. Γιατί εξακολουθούμε να φορολογούμε με υποθέσεις;

Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής.

Τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία επέβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις μια τεράστια ψηφιακή προσαρμογή: myDATA, POS, διασύνδεση ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό δελτίο αποστολής, ηλεκτρονικές πληρωμές, συνεχή διαβίβαση δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις πλήρωσαν το κόστος σε εξοπλισμό, λογισμικό, τεχνική υποστήριξη, εργατοώρες και νέες διαδικασίες. Το κράτος, από την άλλη, απέκτησε περισσότερα δεδομένα από ποτέ για την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Και αφού έγιναν όλα αυτά, το τεκμαρτό εισόδημα παραμένει.

Καταργούνται δύο προσαυξήσεις του. Ο πυρήνας όμως του προβλήματος μένει ανέγγιχτος: το κράτος εξακολουθεί να μπορεί να φορολογεί έναν επαγγελματία όχι μόνο για όσα πραγματικά κέρδισε, αλλά για όσα θεωρεί ότι έπρεπε να έχει κερδίσει.

Αν το κράτος γνωρίζει πλέον τι τιμολογείς, τι εισπράττεις, τι αγοράζεις και τι δηλώνεις, γιατί εξακολουθεί να υποθέτει πόσα πρέπει να κερδίζεις;

Δεν μπορεί ο επαγγελματίας να έχει τις υποχρεώσεις της ψηφιακής εποχής και τη φορολόγηση μιας άλλης εποχής.

Η απάντηση είναι καθαρή: πλήρης κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Πραγματικά δεδομένα, διασταυρώσεις, στοχευμένοι έλεγχοι, αυστηρή αντιμετώπιση της πραγματικής φοροδιαφυγής και φορολόγηση του εισοδήματος που πραγματικά αποκτήθηκε.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να θεωρείται φοροφυγάς μέχρι να αποδείξει το αντίθετο.

Η αγορά χρειάζεται ρευστότητα σήμερα

Η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για τα νομικά πρόσωπα παραμένει σήμερα στο 80% και η αποκλιμάκωσή της αρχίζει μόλις από το 2028.

Την ώρα δηλαδή που η μικρομεσαία επιχείρηση αναζητά ρευστότητα σήμερα, η κυβέρνηση της ανακοινώνει τι θα αρχίσει να κάνει αύριο.

Η προκαταβολή φόρου δεν είναι μείωση φόρου. Είναι χρήματα που φεύγουν σήμερα από το ταμείο μιας επιχείρησης για έναν φόρο της επόμενης χρήσης. Χρήματα που λείπουν από το κεφάλαιο κίνησης, τις επενδύσεις, τη μισθοδοσία και τους προμηθευτές.

Όταν η αγορά ζητά οξυγόνο, δεν της απαντάς ότι η στρόφιγγα θα αρχίσει να ανοίγει το 2028.

Χρειάζεται άμεση και γενναία αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου. Όχι κάποτε. Τώρα.

22% πριν από τη ΔΕΘ. 22% μετά τη ΔΕΘ.

Στη φορολογία των επιχειρήσεων τα πράγματα είναι ακόμη απλούστερα.

22%.

Αυτός ήταν ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων πριν από τη ΔΕΘ. 22% παραμένει και μετά.

Και από αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις ζητάμε να επενδύσουν, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να προσλάβουν, να πληρώσουν καλύτερα και να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεν γίνεται να ζητάς από την επιχείρηση να κάνει συνεχώς περισσότερα και το κράτος να μη κάνει ούτε ένα ουσιαστικό βήμα πίσω από τη φορολογική της επιβάρυνση.

Χρειάζεται ουσιαστική μείωση του φορολογικού συντελεστή και σταθερό φορολογικό περιβάλλον.

Γιατί ανάπτυξη με επιχειρήσεις που απλώς επιβιώνουν δεν γίνεται.

Οι μισθοί δεν μπορεί να είναι κυβερνητική εξαγγελία

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται υψηλότερους μισθούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο μισθός πρέπει κάθε χρόνο να μετατρέπεται σε κυβερνητική εξαγγελία.

Χρειάζεται πλήρης επαναφορά του καθοριστικού ρόλου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εργαζόμενοι και εργοδότες πρέπει να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αμοιβών και των όρων εργασίας.

Να ενισχυθούν οι κλαδικές συμβάσεις, να διευρυνθεί ουσιαστικά η κάλυψη των εργαζομένων και να ενισχυθεί ο ρόλος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να περιμένει κάθε χρόνο τον Πρωθυπουργό για να μάθει πόσο θα αυξηθεί ο μισθός του. Χρειάζεται τη δύναμη να τον διαπραγματεύεται συλλογικά.

Και η επιχείρηση που θα πληρώσει αυτόν τον μισθό χρειάζεται ουσιαστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Απέναντι σε αυτή την ανάγκη, η κυβέρνηση απαντά με μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Μισή μονάδα.

Αυτό απέχει πολύ από την παρέμβαση που χρειάζεται ο ιδιωτικός τομέας.

Η χώρα χρειάζεται καλύτερους μισθούς, χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Όχι το κράτος να ανακοινώνει, την επιχείρηση να πληρώνει και τον εργαζόμενο να περιμένει.

120 δόσεις: όχι χάρισμα, δυνατότητα να πληρωθούν τα χρέη

Από τη ΔΕΘ έλειψε και μια ουσιαστική απάντηση στις συσσωρευμένες οφειλές της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Χιλιάδες επιχειρήσεις κουβαλούν υποχρεώσεις προηγούμενων ετών και ταυτόχρονα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις σημερινές. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι όποιος δεν μπορεί να πληρώσει σε λίγες δόσεις θα αφήνεται να δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Χρειάζεται νέα ρύθμιση έως 120 δόσεων, με βιώσιμο επιτόκιο και αυστηρή προϋπόθεση συνέπειας.

Δεν μιλάμε για διαγραφή χρεών. Μιλάμε για το ακριβώς αντίθετο: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα χρέη να πληρωθούν.

Γιατί μια επιχείρηση που κλείνει δεν πληρώνει ούτε φόρους, ούτε εισφορές, ούτε εργαζομένους.

Το πραγματικό ερώτημα

Η συζήτηση λοιπόν δεν είναι πόσες εξαγγελίες χώρεσαν σε μια ομιλία στη ΔΕΘ. Είναι ποια οικονομία θέλουμε να χτίσουμε.

Μια οικονομία όπου ο επαγγελματίας φορολογείται για όσα πραγματικά κερδίζει, η επιχείρηση μπορεί να επενδύει χωρίς το κράτος να απορροφά πρώτο τη ρευστότητά της και ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικεί καλύτερες αμοιβές μέσα από ισχυρές συλλογικές συμβάσεις.

Ένα κράτος που ελέγχει αυστηρά εκείνον που παρανομεί, αλλά δεν αντιμετωπίζει ολόκληρη την παραγωγική οικονομία με καχυποψία.

Γιατί τελικά η διαφορά δεν βρίσκεται στον αριθμό των μέτρων. Βρίσκεται στη φιλοσοφία.

Στο αν βλέπουμε την παραγωγική οικονομία ως κάποιον που πρέπει διαρκώς να ελέγχουμε και να φορολογούμε ή ως τη δύναμη που πρέπει να απελευθερώσουμε για να πάει η χώρα μπροστά.

Και ίσως αυτό να ήταν τελικά το μεγαλύτερο κενό της φετινής ΔΕΘ.

Όχι μια ακόμη εξαγγελία.

Αλλά η απόφαση να εμπιστευτούμε επιτέλους αυτούς που παράγουν, εργάζονται, επενδύουν και δημιουργούν.

Γιατί η πραγματική οικονομία δεν χρειάζεται κάθε Σεπτέμβριο να ακούει πόσο σημαντική είναι.

Χρειάζεται, τους υπόλοιπους έντεκα μήνες, μια πολιτική που να το αποδεικνύει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΖΗΣΗΣ

Λογιστής – Οικονομολόγος

Αντιπρόεδρος 7ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας Ο.Ε.Ε.

Μέλος Σ.Τ.Α. Ο.Ε.Ε.