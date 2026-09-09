Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια σκοτεινή υπόθεση γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, με τη συνδρομή δύο έμπειρων αξιωματικών του ελληνικού FBI, διεξάγει εξονυχιστικές έρευνες για να φωτίσει κάθε πτυχή της τραγωδίας που έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο παθολόγος του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπέστη την μοιραία καρδιακή ανακοπή. Ο γιατρός, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, προσήχθη στην Ασφάλεια στην Κυψέλη και καταθέτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ εξετάζεται εάν προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, αν διαθέτει τη νόμιμη άδεια για τέτοιου είδους επεμβάσεις, αλλά και αν έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχες μεταβεί στο ιατρείο για να υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη θεραπεία αντιγήρανσης και ανανεώσεως, γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.



Η κλήση στο ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16:21, με διασώστη σε μοτοσικλέτα να φτάνει στις 16:28 και να ξεκινά αμέσως ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα για τη σφράγιση του ιατρείου, προκειμένου να κατασχεθούν τα ιατρικά εργαλεία και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά, οι αστυνομικοί βρήκαν την πόρτα κλειστή καθώς ο γιατρός απουσίαζε, όμως λίγο αργότερα εντοπίστηκε.



Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά αν η συγκεκριμένη επεμβατική θεραπεία επιτρεπόταν να διενεργηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο ή αν απαιτούσε οργανωμένη νοσοκομειακή περίθαλψη με εξειδικευμένο εξοπλισμό αναζωογόνησης.



Οι εξελίξεις τις επόμενες ώρες αναμένονται ραγδαίες.