Ένας από τους πιλότους του φορτηγού αεροσκάφους της Amazon που βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, φέρεται να ήταν σε κατάσταση σοκ αμέσως μετά τη συντριβή.

Ο Abraham Altamar, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος, περιέγραψε στο CBS News τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Ο ίδιος εργαζόταν σε κοντινό κτίριο και μιλούσε μέσω FaceTime με τη σύζυγό του όταν είδε τον πιλότο να βγαίνει από το πιλοτήριο.

«Έτρεμε και ήταν λίγο τραυματισμένος στο μέτωπο και στο χέρι», ανέφερε ο Altamar. Ο ίδιος τον ρώτησε αν ήθελε να καλέσει το 911, όμως ο πιλότος απάντησε ότι οι Αρχές είχαν ήδη ειδοποιηθεί.

Στη συνέχεια, ο πιλότος ζήτησε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του. Ο Altamar τού έδωσε το κινητό του και εκείνος προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι ήταν καλά και ότι είχε καταφέρει να βγει από το αεροσκάφος. Της ζήτησε επίσης να ενημερώσει τη μητέρα του ότι είχε εμπλακεί στο δυστύχημα, αλλά ήταν ασφαλής.

Η σύζυγος του Altamar, Alexis, παρατήρησε ότι ο πιλότος ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος και, σύμφωνα με την ίδια, είπε: «Η καριέρα μου τελείωσε».

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους ταυτοποιήθηκαν ως ο 55χρονος Joseph Carroll και ο 37χρονος Jaime Felipe Silva Molina. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος από τους δύο μίλησε στον Altamar. Και οι δύο τραυματίστηκαν στο δυστύχημα και αργότερα πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση για την Amazon και το χειριζόταν η εταιρεία 21 Air, βγήκε από τον διάδρομο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Σύμφωνα με τις Αρχές, αρχικά χτύπησε εξοπλισμό πλοήγησης και στη συνέχεια ένα βαν συνεργείου καθαρισμού, στο οποίο επέβαιναν επτά άνθρωποι.

New Video Captures Amazon Cargo Jet’s Chaotic Landing Before Fatal Miami Runway Overrun



Newly released video has captured the moments an Amazon Prime Air Boeing 767 came in for landing at Miami International Airport before overrunning the runway, crossing a perimeter road and… pic.twitter.com/vGqzXjCNyX — AfrikTimes (@afriktimesint) September 7, 2026

Το αεροσκάφος πέρασε στη συνέχεια μέσα από έναν φράχτη και χτύπησε ένα Toyota SUV που κινούνταν έξω από το αεροδρόμιο, πριν διασχίσει ακόμη έναν φράχτη και σταματήσει κοντά σε μια σειρά σταθμευμένων ρομποταξί της Tesla. Και οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στα δύο οχήματα που παρασύρθηκαν.

Νέο βίντεο από κινητό φαίνεται επίσης να καταγράφει ένα μέλος του πληρώματος να πηδά από το αεροσκάφος μετά τη συντριβή.

Το δυστύχημα διερευνά το National Transportation Safety Board (NTSB). Οι ερευνητές έχουν ήδη φτάσει στο σημείο, ενώ τα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους, τα οποία καταγράφουν τις συνομιλίες στο πιλοτήριο και τα δεδομένα της πτήσης, έχουν ανακτηθεί και μεταφερθεί στην έδρα του NTSB στην Ουάσινγκτον για ανάλυση. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει στους ερευνητές.

Η πρόεδρος του NTSB, Jennifer Homendy, χαρακτήρισε το σημείο της συντριβής «καταστροφικό», κάνοντας λόγο για συντρίμμια παντού και ίχνη από τα ελαστικά που συνεχίζονταν από την ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια μέσα στο γρασίδι.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης εάν θα πρέπει να εγκατασταθούν σε περισσότερα αεροδρόμια ειδικές ζώνες ασφαλείας στο τέλος των διαδρόμων, γνωστές ως Engineered Materials Arresting System (EMAS). Πρόκειται για μια επιφάνεια από ελαφριά, θρυμματιζόμενα υλικά, στα οποία βυθίζονται οι τροχοί ενός αεροσκάφους σε περίπτωση που αυτό βγει εκτός διαδρόμου, ώστε να μειωθεί η ταχύτητά του και να σταματήσει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Μαϊάμι, ωστόσο, ο συγκεκριμένος διάδρομος διαθέτει ήδη την προβλεπόμενη ζώνη ασφαλείας μήκους 1.000 ποδιών.