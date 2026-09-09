Έκτακτο έλεγχο στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με εντολή του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη.

Ο Γιώργος Πατούλης, σε δήλωσή του, αναφέρεται στον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα αίτια του θανάτου και τυχόν ευθύνες θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως επισημαίνει, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει θεσμική ευθύνη να ελέγχει εάν οι ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε νόμιμους και κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους, με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, εξετάζονται η άδεια λειτουργίας του χώρου, οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιούνται σε αυτόν, καθώς και οι ιατρικές πράξεις που λάμβαναν χώρα εκεί.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς να προδικάζεται οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ενώ τονίζει πως η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Πατούλη