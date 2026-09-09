Έκτακτο έλεγχο στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με εντολή του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη.
Ο Γιώργος Πατούλης, σε δήλωσή του, αναφέρεται στον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα αίτια του θανάτου και τυχόν ευθύνες θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
Όπως επισημαίνει, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει θεσμική ευθύνη να ελέγχει εάν οι ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε νόμιμους και κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους, με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, εξετάζονται η άδεια λειτουργίας του χώρου, οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιούνται σε αυτόν, καθώς και οι ιατρικές πράξεις που λάμβαναν χώρα εκεί.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς να προδικάζεται οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ενώ τονίζει πως η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Πατούλη
Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.
Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.
Για τον λόγο αυτό, έδωσα άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί.
Χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.
Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.
Τον λόγο έχουν πλέον τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές.