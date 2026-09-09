Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον σπουδαίο τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την ειλικρινή του συγκίνηση.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο εκλιπών υπήρξε ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης, υπογραμμίζοντας ότι με τις επιτυχίες του συντρόφευσε τις πιο όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων. Το μήνυμά του καταλήγει με θερμά συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως ο τραγουδιστής «ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό», σημειώνοντας καταληκτικά: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι».