«Γιώργοοο βγαίνεις…»: Μια φράση που μέχρι πριν λίγες ώρες παρέπεμπε στη στιγμή που τα φώτα θα άναβαν, η μουσική θα ξεκινούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ανέβαινε ξανά στη σκηνή για να συναντήσει το κοινό του.

Σήμερα, όμως, η ίδια φράση αποκτά ένα διαφορετικό, βαθιά συγκινητικό βάρος.

Ήταν η λεζάντα στην τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, αφιερωμένη στη μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 33 χρόνια μουσικής πορείας του, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Μια συναυλία που δεν θα γίνει ποτέ όπως την είχε ονειρευτεί.

Ο ίδιος ετοιμαζόταν να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο του περισσότερες από τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια, επιτυχίες, στιγμές και μια μοναδική σχέση με το κοινό. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη live. Ήταν μια επιστροφή στη σκηνή για έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η ανάρτηση είχε ενέργεια, προσμονή, χιούμορ και τη χαρακτηριστική θεατρικότητα που συνόδευε πάντα τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Γιώργο βγαίνεις…».

Σαν ένα σύνθημα λίγο πριν ανοίξει η αυλαία.

Σαν τη φράση που θα μπορούσε να ακούγεται στα παρασκήνια λίγο πριν εμφανιστεί μπροστά στους χιλιάδες ανθρώπους που θα είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν.

Η συναυλία της 20ής Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη θα ήταν μια μεγάλη γιορτή για τα 33 χρόνια της διαδρομής του. Μια βραδιά με τραγούδια που συνδέθηκαν με γενιές ανθρώπων, με στιγμές που έγιναν αναμνήσεις και με έναν καλλιτέχνη που πάντα ήξερε να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνής.

Μόνο που αυτή τη φορά η σκηνή θα μείνει άδεια.

Το «Γιώργο βγαίνεις…» θα μείνει ως η τελευταία πρόσκληση προς έναν καλλιτέχνη να κάνει αυτό που έκανε καλύτερα από όλους: να βγει μπροστά στο κοινό του.

Και ίσως αυτό είναι που κάνει την τελευταία του ανάρτηση τόσο συγκλονιστική. Δεν ήταν ένα αντίο. Ήταν ένα ραντεβού με ένα μέλλον το οποίο δεν πρόφτασε…