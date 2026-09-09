Η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 τη Νάπολι εκτός έδρας με τον Τζόλη να πρωταγωνιστεί ξανά, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε με 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε της Γαλατασαράι με 3-1, για την πρεμιέρα του Champions League.

Στο Stadio Diego Armando Marantona η Άρσεναλ ήταν καλύτερη από τη Νάπολι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, δεν μπορούσε όμως να ανοίξει το σκορ. Αυτό τελικά το κατάφερε στο 75′ με τρομερό σουτ του Όντεγκααρντ εκτός περιοχής, μετά την πάσα του Τζόλη, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στο 66′ και στο 85′ είχε ευκαιρία για το 0-2. Και με το 0-1, όμως, οι Λονδρέζοι μια χαρά την έκαναν τη δουλειά τους, αρχίζοντας με νίκη τις υποχρεώσεις τους στη League Phase.

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Στο Άνφιλντ η Ατλέτικο κατάφερε να προηγηθεί στο 17ο λεπτό, όταν ο Άλβαρες έβγαλε τετ α τετ τον Γιορέντε και αυτός τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 0-1. Η Λίβερπουλ αντέδρασε και ισοφάρισε στο 40′ με το συρτό σουτ του Σόμποσλαϊ μετά το τακουνάκι του Αραούχο και στο 50′ έκανε το 2-1 με τον… κεραυνό του ΜακΑλιστερ εκτός περιοχής, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς.

6άρα η Παρί, 3άρα η Σπόρτινγκ

Στο Παρίσι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξένησε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και έβαλε βάσεις νίκης από νωρίς, με τον Ντεμπελέ να κάνει το 1-0 στο 17′ και να σκοράρει και στο 22′ για το 2-0. Από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Φεράν Τόρες που σκόραρε στο 31′, στο 47′ και στο 57′ κάνοντας χατ-τρικ για το 5-0, με τη Σλόβαν να μειώνει σε 5-1 στο 59′ με τον Καμαρά και τον Φαμπιάν Ρουίθ να διαμορφώνει το τελικό 6-1 στο 88′.

Τέλος, στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Γαλατασαράι μετά το αυτογκόλ του Ινάτσιο στο 5′, η συνέχεια όμως ανήκε στους Πορτογάλους, για τους οποίους ο Βαγιαννίδης ήταν βασικός και βγήκε στο 84′ ενώ ο Ιωαννίδης μπήκε ως αλλαγή στο 74′. Στο 27′ ο Κατάμο έκανε το 1-1, στο 57′ ο Σουάρες με πέναλτι έγραψε το 2-1 και στο 63′ έγινε το τελικό 3-1 από τον Σαλασάρ.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (9/9)

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Νάπολι – Άρσεναλ 0-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι 3-1