Το Associated Press ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να αναφέρεται στη λίμνη Οντάριο με το καθιερωμένο της όνομα, παρά το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για μετονομασία της σε «Lake America».

Η οδηγία του AP προς τους δημοσιογράφους και όσους ακολουθούν το δημοσιογραφικό του ύφος επισημαίνει ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρεται στη λίμνη και δεν δεσμεύει τον Καναδά ή άλλες χώρες να υιοθετήσουν τη νέα ονομασία.

«Το Associated Press θα αναφέρεται στη λίμνη Οντάριο με το αρχικό της όνομα, συμπεριλαμβάνοντας την ονομασία που επέλεξε ο Τραμπ όταν αυτό είναι σχετικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρακτορείου Πάτρικ Μακς. Όπως τόνισε, το AP λειτουργεί ως παγκόσμιο ειδησεογραφικό πρακτορείο και πρέπει να χρησιμοποιεί ονομασίες που είναι αναγνωρίσιμες από το διεθνές κοινό.

Η νέα διαφωνία θυμίζει την προηγούμενη αντιπαράθεση για τον Κόλπο του Μεξικού, όταν το AP είχε επιλέξει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτή την ονομασία αντί για το «Gulf of America» που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ. Η στάση αυτή είχε οδηγήσει σε σοβαρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο και σε δικαστική διαμάχη για την πρόσβαση των δημοσιογράφων του πρακτορείου σε προεδρικές εκδηλώσεις.

Η υπόθεση της λίμνης Οντάριο αποκτά και έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς η απόφαση Τραμπ για το «Lake America» ήρθε μέσα σε περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ – Καναδά, με αιχμή τις εμπορικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες.

Meta description: Το Associated Press αρνείται να υιοθετήσει την ονομασία «Lake America» που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ιστορικό όνομα λίμνη Οντάριο.