Σε πρωτοφανώς υψηλούς τόνους κινήθηκε η αντιπαράθεση στη γερμανική Βουλή μετά την εκλογική εκτόξευση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να κατηγορεί το κόμμα ότι πίσω από την πολιτική της λεγόμενης «remigration» κρύβεται στην πραγματικότητα ένα σχέδιο «εθνοκάθαρσης με βάση την καταγωγή και το χρώμα του δέρματος».

Η σύγκρουση της Τετάρτης ήταν η πρώτη δημόσια κοινοβουλευτική αναμέτρηση του καγκελάριου με το AfD μετά το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών, όπου η γερμανική ακροδεξιά συγκέντρωσε σχεδόν 44% των ψήφων και εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες, μένοντας μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία.

«Remigration σημαίνει εθνοκάθαρση»

Απευθυνόμενος στους βουλευτές του AfD, οι οποίοι διέκοπταν επανειλημμένα την ομιλία του, ο Μερτς υποστήριξε ότι η έννοια της «remigration», όπως χρησιμοποιείται από την ακροδεξιά, δεν αποτελεί απλώς πρόταση για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

«Ο όρος “remigration” δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνώνυμο της εθνοκάθαρσης με βάση την καταγωγή και το χρώμα του δέρματος», δήλωσε, προκαλώντας χειροκροτήματα από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες.

Ο Γερμανός καγκελάριος επιχείρησε παράλληλα να συνδέσει το μεταναστευτικό με την ίδια τη λειτουργία της γερμανικής οικονομίας. Υποστήριξε ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι με μεταναστευτική καταγωγή αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της χώρας και ότι η μαζική απομάκρυνσή τους θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα σε κρίσιμους κλάδους.

Κατά τον Μερτς, χωρίς αυτούς τους εργαζομένους θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν κανονικά νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εστιατόρια και τεχνικά επαγγέλματα. Κατηγόρησε έτσι το AfD ότι, εκτός από την κοινωνική πόλωση, η πολιτική του θα μπορούσε να πλήξει έναν από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής οικονομίας.

Ο Μερτς παραδέχεται ότι η Γερμανία έχει «πρόβλημα με τη μετανάστευση»

Ο καγκελάριος, πάντως, δεν αρνήθηκε ότι η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα στη μεταναστευτική πολιτική. Αναγνώρισε ότι στη χώρα βρίσκονται άνθρωποι χωρίς δικαίωμα μόνιμης παραμονής και υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει περισσότερες απελάσεις όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν.

Έσπευσε, ωστόσο, να χαράξει σαφή διαχωριστική γραμμή από το AfD. Όπως είπε, η κυβέρνηση διακρίνει ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται, συμβάλλουν στην οικονομία και έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη Γερμανία και σε εκείνους που δεν διαθέτουν νόμιμο καθεστώς παραμονής.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία επειδή ο ίδιος ο Μερτς έχει σκληρύνει τη στάση του στο μεταναστευτικό τους τελευταίους μήνες, επιχειρώντας να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων από τους Χριστιανοδημοκράτες προς το AfD.

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το AfD – Ο Μερτς ακυρώνει την επικοινωνία τους

Στη γερμανική πολιτική σύγκρουση παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχάρη δημοσίως το AfD για τη μεγάλη εκλογική του επίδοση. Σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για μια «πραγματικά μεγάλη βραδιά» του κόμματος και συνέδεσε το αποτέλεσμα με την αντίδραση των Γερμανών απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική.

Η παρέμβαση προκάλεσε αντίδραση στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μερτς ακύρωσε προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, με εκπρόσωπό του να υπενθυμίζει ότι ο καγκελάριος αντιτίθεται γενικά σε παρεμβάσεις ξένων ηγετών στην εσωτερική πολιτική της Γερμανίας και ιδιαίτερα στις εκλογές.

«Η ώρα σας τελείωσε» – Η Βάιντελ απαντά στον καγκελάριο

Η συμπρόεδρος του AfD Άλις Βάιντελ πέρασε στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα της Σαξονίας-Άνχαλτ ως προσωπική ήττα του Μερτς. Υποστήριξε ότι το CDU «κονιορτοποιήθηκε» στις κάλπες και χαρακτήρισε την αναμέτρηση ουσιαστικά δημοψήφισμα για την πολιτική του καγκελάριου.

«Η ώρα σας τελείωσε», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι ζητούν αλλαγή πολιτικής και επαναλαμβάνοντας τη φιλοδοξία του AfD να φτάσει στο μέλλον μέχρι την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Μερτς απάντησε υπενθυμίζοντας ότι το 56% των ψηφοφόρων της Σαξονίας-Άνχαλτ δεν επέλεξε το AfD και επέμεινε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν πρόκειται να συνεργαστούν μαζί του. «Πουθενά στη Γερμανία δεν θα αποκτήσετε πλειοψηφία», είπε απευθυνόμενος στη Βάιντελ, χαρακτηρίζοντας το κόμμα «καταστροφική δύναμη».

Στο τραπέζι και η Ρωσία

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στην εξωτερική πολιτική. Ο Μερτς κατηγόρησε το AfD για τη στάση του απέναντι στη Ρωσία και την αντίθεσή του στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε ειδικότερα στην πρόσφατη αποτυχημένη επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει αποδώσει ευθύνη στη Ρωσία, και κατηγόρησε το AfD ότι παρέμεινε σιωπηλό απέναντι σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, είχε σχεδιαστεί επί μήνες και στρεφόταν εναντίον της Γερμανίας.

Η σφοδρή κοινοβουλευτική σύγκρουση αποτυπώνει πλέον το βασικό πολιτικό δίλημμα που διαμορφώνεται στη Γερμανία. Το AfD βρίσκεται στο 28%-29% στις εθνικές δημοσκοπήσεις, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μερτς αντιμετωπίζει σημαντική φθορά, με τις επόμενες περιφερειακές αναμετρήσεις να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα.