Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο ΑΤ Κυψέλης για το ζευγάρι των γιατρών που συνδέεται με την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί αποχώρησαν ελεύθεροι περίπου στις 23:40, αφού προηγουμένως έδωσαν τις καταθέσεις τους στις Αρχές.

Η διερεύνηση της υπόθεσης, πάντως, συνεχίζεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Καθοριστικής σημασίας για τα επόμενα βήματα αναμένεται να είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπως ανέφερε ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.

Αγαπηνός: «Περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας»

Μιλώντας έξω από το ΑΤ Κυψέλης, ο Νίκος Αγαπηνός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων προτού διατυπωθούν κρίσεις για ενδεχόμενες ευθύνες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει αυτοψία στον χώρο, ενώ επρόκειτο να ολοκληρωθούν και οι μαρτυρικές καταθέσεις δύο εργαζομένων.

«Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, πρέπει να περιμένει και ειδικά εν όψει του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να το λέμε και να το τηρούμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα. Γνωρίζοντας λοιπόν και προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια».

«Καμία σύνδεση της ιατρικής πράξης με το συμβάν – Νόμιμος ο εξοπλισμός»

Για το αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο κ. Αγαπηνός εξήγησε ότι αυτό που αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσω της ιατροδικαστικής διερεύνησης είναι εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της ιατρικής πράξης που προηγήθηκε και του θανάτου του τραγουδιστή. Παρουσίασε, παράλληλα, τη θέση της πλευράς των γιατρών, σύμφωνα με την οποία τέτοια σύνδεση δεν υφίσταται.

Αναφέρθηκε ακόμη στο καθεστώς λειτουργίας του χώρου και στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, υποστηρίζοντας ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο.

«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη, ούτε τίποτα προς έρευνα. Γιατρός είναι μόνο η κυρία, παθολόγος, που θεράπευε τον κύριο που ήταν ασθενής. Η αστική ευθύνη για να στοιχειοθετηθεί προϋποθέτει ιατρική αμέλεια, δηλαδή να έκανες μια ιατρική πράξη λάθος. Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλλει να αποδειχθούν».

Ο ίδιος προχώρησε και σε διευκρίνιση σχετικά με τη μορφή υπό την οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι δύο γιατροί, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι πέραν της ιδιότητάς τους ως σύζυγοι, έχουν ατομική δραστηριότητα ο καθένας».

«Σοκαρισμένοι οι γιατροί – Να μη γίνουμε Κολοσσαίο της Ρώμης»

Ο Νίκος Αγαπηνός αναφέρθηκε τέλος στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο γιατροί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως υποστήριξε, το περιστατικό τούς έχει προκαλέσει σοκ, ενώ ζήτησε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση μέχρι να προκύψει σαφής εικόνα από τα επιστημονικά ευρήματα.

«Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είναι σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Να περιμένουμε και αφού δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρξουν ευθύνες εννοείται να αποδοθούν, αλλά αν δεν υπάρξουν;».