Τον δεύτερο θάνατο από Έμπολα στην Κένυα επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, το υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόκειται για μια 65χρονη γυναίκα, η οποία εμφάνισε συμπτώματα της νόσου ενώ βρισκόταν ήδη σε καραντίνα, καθώς ήταν συγγενής και είχε έρθει σε στενή επαφή με τον πρώτο ασθενή που έχασε τη ζωή του από τον ιό νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Κρούσματα της ασθένειας, που ξεκίνησε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί πλέον σε τέσσερις χώρες της Αφρικής, κάτι που σημαίνει ότι το η γεωγραφική εξάπλωση αυτού του ξεσπάσματος είναι η ευρύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην ήπειρο.

Το πρώτο κρούσμα στην Κένυα ήταν ένας άνδρας ο οποίος ταξίδεψε από το Κονγκό στο Ναϊρόμπι και πέθανε σε νοσοκομείο της πόλης αυτής στις 5 Οκτωβρίου. Οι κενυατικές αρχές έθεσαν σε καραντίνα 135 στενές επαφές του και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 9 κρούσματα. Εκτός των δύο που πέθαναν, οι υπόλοιποι επτά ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα παραμένοντας στην απομόνωση.

Τη Δευτέρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για την Κένυα, προτρέποντας τους Αμερικανούς να «ξανασκεφθούν» την πιθανή επίσκεψή τους στη χώρα αυτή για υγειονομικούς λόγους.

Την Τρίτη, η Νιγηρία έγινε η τέταρτη αφρικανική χώρα που κατέγραψε κρούσμα του Έμπολα. Η ασθενής είναι μια Ελβετίδα, σύζυγος ενός συνεργάτη της πρεσβείας της Ελβετίας στην Αμπούτζα. Το ζεύγος είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ουγκάντα, όχι όμως και στη ΛΔ του Κονγκό. Εντοπίστηκαν 44 στενές επαφές της, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγός της, που παραμένει σε απομόνωση αν και δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, ανέφεραν οι ελβετικές αρχές.

Η νέα αυτή επιδημία αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί σχεδόν 10.000 κρούσματα και από αυτούς τους ανθρώπους οι 4.600 πέθαναν.