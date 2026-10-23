Στο επίκεντρο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, οι ενδείξεις παραβίασης της κατοικίας του και η εικόνα που αντίκρισε ο γιος του όταν τον εντόπισε νεκρό συνθέτουν μια υπόθεση που εξακολουθεί να περιβάλλεται από αναπάντητα ερωτήματα.

Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη παρουσίασε νέα στοιχεία για την υπόθεση, επιστρέφοντας στο σπίτι όπου βρέθηκε η σορός του άνδρα. Μπροστά στην κάμερα, ο γιος του, Αβραάμ, περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες ανακάλυψε τον πατέρα του, καθώς και όσα παρατήρησε στον χώρο, ο οποίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, έφερε εμφανή σημάδια αναστάτωσης και παραβίασης.

Η μαρτυρία του γιου για το παραβιασμένο σπίτι

«Ήταν 1η Αυγούστου όταν ήρθα εδώ στο σπίτι για να δω τι κάνει ο πατέρας μου. Τότε είδα ότι το σιδερένιο κάγκελο στο παράθυρο είχε βγει από τη θέση του. Η πόρτα ήταν κανονικά κλειστή, αλλά το παράθυρο ήταν παραβιασμένο. Μπήκαν από το παράθυρο και βγήκαν από την πόρτα, γιατί βρήκαν ένα κλειδί μέσα στο σπίτι. Το άφησαν πάνω στο τραπέζι και έφυγαν», λέει ο γιος του, Αβραάμ.

Όπως επισημαίνει, λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν είχε επισκεφθεί ξανά το σπίτι, τα κάγκελα βρίσκονταν κανονικά στη θέση τους.

«Όταν έφτασα, άνοιξα την πόρτα και αντίκρισα ένα σπίτι άνω κάτω. Χαρτιά και αντικείμενα ήταν πεταμένα στο πάτωμα, ενώ καρέκλες, τραπέζια και πράγματα από όλο το σπίτι ήταν ανακατεμένα σε κάθε δωμάτιο. Ήταν φανερό πως κάποιος είχε ψάξει τα πάντα. Στην αρχή δεν μπορούσα να εντοπίσω τον πατέρα μου πουθενά. Φώναξα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Προχώρησα στο εσωτερικό του σπιτιού και τον είδα να κάθεται στον καναπέ του. Του μίλησα ξανά, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Τότε κατάλαβα ότι δεν ήταν στη ζωή και κάλεσα την Αστυνομία και το ασθενοφόρο».

«Είχαμε δύο ημέρες να επικοινωνήσουμε και συνέβη αυτό»

Ο Αβραάμ αναφέρθηκε επίσης στην καθημερινή επικοινωνία που διατηρούσε με τον πατέρα του και στη φροντίδα που του παρείχε το τελευταίο διάστημα.

«Ταράχτηκα πάρα πολύ, γιατί το τελευταίο διάστημα τον φρόντιζα εγώ. Τον έβλεπα καθημερινά, άλλοτε το πρωί και άλλοτε το βράδυ. Την Παρασκευή, όμως, δεν είχα πάει. Είχαμε δύο ημέρες να επικοινωνήσουμε και συνέβη αυτό», περιγράφει.

Όπως εξηγεί, είχε κλειδιά του σπιτιού και μπορούσε να μπαίνει όποτε ήθελε ενώ κάποιες φορές όταν δεν τα είχε μαζί του, του άνοιγε ο ίδιος ο πατέρας του.

«Το τελευταίο διάστημα ο πατέρας μου δεν είχε τηλέφωνο και γι’ αυτό προσπαθούσα να πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορούσα. Η μητέρα μου, τον τελευταίο μήνα, εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα ο πατέρας μου να μένει μόνος του στο σπίτι. Έτσι, είχα αναλάβει εγώ τη φροντίδα του. Του πήγαινα φαγητό και γενικά».

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε την ανθρωποκτονία

Μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες έδωσαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν είχε χάσει τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα.

Ο γιος του, Αβραάμ Χατζίδης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μέσα από την κατοικία όπου εντοπίστηκε νεκρός ο πατέρας του, εξήγησε ότι ο ίδιος επέμεινε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

«Ο πατέρας μου δεν πέθανε από παθολογικά αίτια. Κάποιος του το έκανε αυτό. Γι’ αυτό ζήτησα να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να μάθω από τι έφυγε. Τότε καταλάβαμε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, καθώς πέθανε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, ήταν νεκρός περίπου δώδεκα ώρες πριν τον εντοπίσω. Εγώ ήρθα εδώ το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 12:00, επομένως ο θάνατός του επήλθε το βράδυ της Παρασκευής, 31 Ιουλίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα χρήματα που εξαφανίστηκαν και η έκκληση για πληροφορίες

Η κατοικία βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο σημείο στο κέντρο των Σερρών, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να αναζητήσουν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και να συγκεντρώσουν μαρτυρίες από γείτονες.

Ο Αβραάμ Χατζίδης ανέφερε ότι δεν έχει επικοινωνήσει ο ίδιος με κατοίκους της γειτονιάς, απευθύνοντας ωστόσο έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Το μόνο που έχω να πω είναι πως, αν κάποιος έχει ακούσει ή γνωρίζει κάτι, να απευθυνθεί στις Αρχές, μήπως καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Το σπίτι μπορεί να ήταν αναστατωμένο, αλλά δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο πατέρας μου είχε κάνει ανάληψη χρημάτων, γύρω στα χίλια ευρώ, τα οποία δεν βρέθηκαν. Επομένως, πιθανότατα τα πήραν. Βέβαια, κανείς δεν γνώριζε για αυτή την ανάληψη»

Νέα διάρρηξη στο σπίτι μετά τη δολοφονία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμη πληροφορία που γνωστοποίησε ο γιος του θύματος. Όπως αποκάλυψε, μετά την ανθρωποκτονία σημειώθηκε δεύτερη διάρρηξη στην ίδια κατοικία, με άγνωστα άτομα να παραβιάζουν την πίσω είσοδο.

Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαιρέθηκαν μια τηλεόραση, ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και σωλήνες καλοριφέρ. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι δράστες αναζητούσαν κυρίως χρήματα, καθώς στην κατοικία δεν υπήρχαν πολλά αντικείμενα σημαντικής αξίας.

«Ευτυχώς, δεν πήραν τίποτα από το δωμάτιο όπου φυλάσσονταν τα συμβόλαια των δύο σπιτιών που είναι ιδιοκτησίας μας. Φαίνεται πως στόχευαν σε χρήματα, καθώς δεν υπήρχε κάτι άλλο μεγάλης αξίας μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας μου ήταν μόνος του, αντιμετώπιζε προβλήματα και το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος, μετά τον θάνατο του αδερφού μου, στις 31 Μαρτίου του 2025», καταλήγει.

Η μαρτυρία γειτόνισσας για έντονο καβγά ανάμεσα στον 67χρονο και τον γιο του

Μια νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες, παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Γειτόνισσα του θύματος υποστήριξε ότι είχε ακούσει έντονη λογομαχία ανάμεσα στον άτυχο άνδρα και τον γιο του, ενώ αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που, όπως είπε, είχε λάβει από την αστυνομία σχετικά με τις κινήσεις του τελευταίου.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από την υπόθεση, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο θάνατος του 67χρονου οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, ερωτήματα εξακολουθούν να προκαλούν τα σημάδια παραβίασης της κατοικίας, αλλά και όσα φέρεται να είχε αναφέρει ο ίδιος ο άνδρας για προηγούμενη εισβολή αγνώστων στο σπίτι του.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο της εκπομπής, η γειτόνισσα περιέγραψε όσα ισχυρίζεται ότι άκουσε από τη διπλανή κατοικία, το βράδυ της Πέμπτης.

«Εκείνη την ημέρα ήρθε ο γιος του. Ήταν Πέμπτη. Έφερε φαγητό και νερό στον πατέρα του και άρχισαν οι φωνές. Ήταν γύρω στις επτά με οκτώμισι το βράδυ. Τσίριζαν μέσα στο σπίτι, ούρλιαζαν. Τώρα, τι έγινε μετά, αν έφυγε ή δεν έφυγε, ένας Θεός ξέρει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε όσα, σύμφωνα με την ίδια, της γνωστοποίησαν οι αστυνομικοί σχετικά με τις ώρες κατά τις οποίες ο γιος του θύματος φέρεται να αποχώρησε και να επέστρεψε στην κατοικία.

«Όπως μας είπε η Αστυνομία, η κάμερα έδειξε τον γιο να φεύγει στις έντεκα το βράδυ και να επιστρέφει στις δώδεκα στο σπίτι του πατέρα του. Όλα αυτά συνέβησαν την Πέμπτη. Για τη διάρρηξη που είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, δεν γνωρίζω κάτι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι της είχε αποκαλύψει ο 67χρονος για την παραβίαση του σπιτιού

Η συζήτηση στράφηκε και στο παραβιασμένο παράθυρο της κατοικίας, από το οποίο είχε αφαιρεθεί το προστατευτικό κάγκελο. Η γυναίκα διευκρίνισε ότι δεν είχε αντιληφθεί η ίδια κάποια ύποπτη κίνηση, ωστόσο ισχυρίστηκε πως ο Γιώργος Χατζίδης της είχε μιλήσει για περιστατικό στο οποίο εμπλέκονταν νεαρά άτομα.

Όπως ανέφερε, ο 67χρονος την είχε προσεγγίσει λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, προσπαθώντας να διαπιστώσει εάν είχε δει ποιοι είχαν προκαλέσει τις φθορές στο παράθυρό του.

«Ο ίδιος ο πατέρας μού είχε πει πριν από λίγες ημέρες ότι κάποια πολύ νεαρά άτομα είχαν ξηλώσει το κάγκελο από το παράθυρό του.

Με είχε ρωτήσει αν τους είχα δει, αλλά του απάντησα πως λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Όταν μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός, στενοχωρηθήκαμε πολύ, γιατί ήταν άνθρωπος που μας φερόταν καλά. Με κάλεσαν οι Αρχές και έδωσα κατάθεση…», καταλήγει.