Αν και έχει περάσει σχεδόν 1,5 μήνας από τότε που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου οι Αρχές δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που αναζητούν και έτσι συνεχίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, η αναισθησιολόγος η οποία συνεργαζόταν με την 56χρονη προσωρινά κρατούμενη γιατρό φαίνεται να είναι το πρόσωπο κλειδί για τη διαδρομή των φιαλιδίων με τις νοσοκομειακές ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την υπόθεση «ξεσκονίζουν» τα μηνύματα που αντάλλασσαν μέσω κινητού οι δύο γυναίκες, τα οποία δείχνουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η γιατρός ζητούσε ουσίες από την αναισθησιολόγο. Όπως προκύπτει, η συνεργασία τους διαρκούσε επί σειρά ετών.

Η αναισθησιολόγος, η οποία έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας στον ανακριτή, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με τη γιατρό πριν από πολλά χρόνια. Αμειβόταν με 150 έως και 200 ευρώ για κάθε φλεβοκέντηση, ενώ υποστήριξε ότι είχε σταματήσει να συνεργάζεται με τη γιατρό από τον περασμένο Αύγουστο.

Το μήνυμα που εστάλη στις 2 Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιβόητο μήνυμα που εστάλη στις 2 Σεπτεμβρίου, με το οποίο η προσωρινά κρατούμενη γιατρός ζήτησε από την αναισθησιολόγο την ουσία μιδαζολάμη.

Η αναισθησιολόγος απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ότι υπήρχε στοκ και ότι θα μπορούσε να την προμηθεύσει. Το αίτημα διατυπώθηκε μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε και δεύτερη επικοινωνία, μεταξύ της συνεργάτιδας της 56χρονης γιατρού και της αναισθησιολόγου, ανήμερα της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο, με αίτημα για αντίδοτο προποφόλης.

Μέχρι στιγμής η αναισθησιολόγος έχει αρνηθεί ότι υπήρξε τέτοια επικοινωνία. Ωστόσο, η αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές διαθέτουν ενδείξεις και στοιχεία που υποδεικνύουν το αντίθετο.