Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε στο τέλος του αγώνα για την 7η αγωνιστική της EuroLeague και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 5-2.

Μετά την αναμέτρηση στην SUNEL Arena, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και στάθηκε στο μικρό ροτέισον που είχε η ομάδα του, ενώ τόνισε πως το ματς κρίθηκε από μια δύο αποφάσεις στο τέλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Το ροτέισον και ο πάγκος μας δεν είχαν βάθος και επίσης είχαμε και προβλήματα με τα φάουλ. Έπρεπε να κάνουμε κάποια τρικ και τελικά χάσαμε την ταχύτητά μας στην επίθεση. Σταματήσαμε να τρέχουμε, να κυκλοφορούμε την μπάλα και τελικά το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις».