Οι απουσίες και η κούραση λύγισαν τον Ολυμπιακό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στην SUNEL Arena. Οι Πειραιώτες αν και στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν μπροστά στο σκορ στο τέλος ηττήθηκαν με 61-64 για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε στο ξεκίνημα του αγώνα προηγήθηκε με 5-1, ωστόσο, ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα μέτρα του και με τους ΜακΙντάιρ – Μιλουτίνοφ να κυριαρχούν, έκανε σερί 13-0 (14-5), το σερί έφτασε το 17-0 (18-5) μέχρι να βάλει τρίποντο ο Λάρκιν και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 20-8 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έμεινε για πέντε λεπτά χωρίς πόντο, αλλά η άμυνά του παρέμενε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην επίθεση, ο Σάσα Βεζένκοφ με έξι συνεχόμενους πόντους, ανέβασε τη διαφορά στο +16 (30-14), για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με 34-24.

Στην τρίτη περίοδο η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα, μείωσε στο καλάθι (36-34). Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με σερί 8-0 ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στους 10 (44-34). Όμως, η τουρκική ομάδα μείωσε ξανά στο καλάθι (44-42) και με επιθετικό κρεσέντο από τον Λάρκιν για να ολοκληρωθεί η περίοδος με 49-45.

Στην τελευταία περίοδο οι Λάρκιν και ο Κλάιμπερν πήραν την Τουρκική ομάδα πάνω τους η οποία πέρασε μπροστά στο σκορ με 62-61. Ο Γουόρντ στην συνέχεια αστόχησε στο τρίποντο, με τους διαιτητές να δίνουν τη μπάλα στη Φενέρ.

Οι ίδιοι διαιτητές έδωσαν αντιαθλητικό στον Βεζένκοφ για φάουλ στην επαναφορά. Κλάιμπερν και Μπάλντγουιν έβαλαν 2/4 βολές για το 61-64, με τον Βεζένκοφ να χάνει το τελευταίο σουτ και την Φενέρμπαχτσε να παίρνει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 12, Γουορντ 11, Βεζένκοβ 17, Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοβ 6, Τζόσεφ 7, Χολ 4, Τζόουνς 2.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Λάρκιν 13, Μπίνχαμ 2, Μπάλντουιν 14, Μέλι, Σανλί 5, Χόρτον-Τάκερ 4, Φόρεστ, Κι 3, Κλάιμπερν 6, Σιλντς 17.