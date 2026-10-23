Την έντονη καταδίκη του για την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στην Ιορδανία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας τον εντοπισμό και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί σε εκκλησία στο Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νεκρώσιμη ακολουθία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση», εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης»

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων», ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Ιορδανίας, της κυβέρνησης και του λαού της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη προστασίας των αμάχων και των θρησκευτικών χώρων, υπογραμμίζοντας ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες».

«Οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης και να είναι ασφαλείς για όλους», τόνισε.

Ζητά να οδηγηθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης

Ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν τους υπευθύνους της τρομοκρατικής επίθεσης και να διασφαλίσουν ότι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι υπεύθυνοι «πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Με την παρέμβασή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε τη θέση του Οργανισμού ότι οι άμαχοι και οι χώροι θρησκευτικής λατρείας πρέπει να προστατεύονται, εκφράζοντας την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Εθνών προς την Ιορδανία μετά την επίθεση.