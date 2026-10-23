Ένα πειραματικό εμβόλιο, σχεδιασμένο ξεχωριστά για κάθε ασθενή, δίνει νέα ελπίδα στην προσπάθεια να μην επιστρέψει το μελάνωμα μετά τη χειρουργική αφαίρεσή του. Η προσθήκη του στην καθιερωμένη ανοσοθεραπεία μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου, σε σύγκριση με την ανοσοθεραπεία μόνη της.

Πρόκειται για το intismeran autogene, που αναπτύσσουν η Moderna και η Merck. Στη μελέτη φάσης 3 συμμετείχαν 1.137 ασθενείς με μελάνωμα υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε πλήρη χειρουργική αφαίρεση της νόσου. Όλοι έλαβαν την ανοσοθεραπεία πεμπρολιζουμάμπη, γνωστή ως Keytruda, ενώ μία ομάδα έλαβε επιπλέον το εξατομικευμένο εμβόλιο και η άλλη εικονικό σκεύασμα.

Στη διετία, το 82,2% όσων έλαβαν τον συνδυασμό ήταν εν ζωή χωρίς υποτροπή, έναντι 70% στην ομάδα σύγκρισης. Η διαφορά είναι 12,2 ποσοστιαίες μονάδες· το 42% αφορά τη σχετική μείωση του κινδύνου κατά την παρακολούθηση.

Ένα εμβόλιο με τη «συνταγή» του κάθε όγκου

Η θεραπεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τα εμβόλια κατά της COVID-19. Εδώ, όμως, σκοπός είναι να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ήδη νοσήσει από καρκίνο, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα επανεμφάνισής του.

Οι επιστήμονες αναλύουν τον όγκο και αναζητούν ιδιαίτερες γενετικές μεταλλάξεις που δημιουργούν χαρακτηριστικές πρωτεΐνες, τα λεγόμενα νεοαντιγόνα. Με βάση αυτά τα στοιχεία παρασκευάζεται το εμβόλιο, το οποίο «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα αντίστοιχα καρκινικά κύτταρα.

Στη μελέτη προβλέπονταν έως εννέα δόσεις, με μεσοδιάστημα τριών εβδομάδων. Η συνολική διαδικασία, από την ανάλυση του όγκου μέχρι την παρασκευή της εξατομικευμένης θεραπείας, μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες ή περισσότερο. Στο μεταξύ, οι ασθενείς ξεκινούν την καθιερωμένη ανοσοθεραπεία.

Οι παρενέργειες και τα επόμενα βήματα

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στην ομάδα του συνδυασμού ήταν πυρετός, πόνος στο σημείο της ένεσης και κόπωση. Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3–5 που συνδέθηκαν με τη θεραπεία καταγράφηκαν στο 14,2% των ασθενών, έναντι 13,4% στην ομάδα σύγκρισης.

Το εμβόλιο παραμένει υπό έρευνα και οι εταιρείες βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές. Η παρακολούθηση συνεχίζεται, καθώς τα δεδομένα δεν επαρκούν ακόμη για οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το όφελος στη συνολική επιβίωση.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, νωρίτερα από την προγραμματισμένη παρουσίασή τους στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη, έπειτα από διαρροή μέρους των στοιχείων.

Ανάλογες εξατομικευμένες θεραπείες δοκιμάζονται και για άλλους καρκίνους, μεταξύ αυτών του πνεύμονα και του παγκρέατος. Το κόστος μιας ενδεχόμενης εμπορικής διάθεσης του εμβολίου δεν έχει ανακοινωθεί.