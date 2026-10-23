Την διακοπή των σχέσεων της με την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ανακοίνωσε η Ματίνα Παγώνη, μετά τη διαφωνία της με τον Νίκο Συρίγο για την υπόθεση της Μαρίας Καρυστιανού. Η γιατρός κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι τη σχολίασε αφού είχε ολοκληρωθεί η τηλεφωνική της συμμετοχή στην εκπομπή, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε ότι η εκπομπή της δεν έχει λόγο να ζητήσει συγγνώμη, όπως είχε ζητήσει η γιατρός .

Η αντιπαράθεση αφορά τις δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη για τα ιατρικά μηχανήματα που υπήρχαν στο παιδιατρικό ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού. Η γιατρός είχε υποστηρίξει ότι η παρουσία τους έπρεπε να εξεταστεί με βάση τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, θέση που προκάλεσε αντιδράσεις κατά τη συζήτηση στην εκπομπή του MEGA.

Εκείνο που ενόχλησε περισσότερο τη Ματίνα Παγώνη, όπως εξήγησε, ήταν ότι ο Νίκος Συρίγος συνέχισε να σχολιάζει τις τοποθετήσεις της όταν εκείνη είχε ήδη αποχωρήσει από την τηλεφωνική σύνδεση και δεν μπορούσε να του απαντήσει.

Ματίνα Παγώνη: «Να τα έλεγε μπροστά μου ό,τι ήθελε»

Το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, η Ματίνα Παγώνη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για όσα είχαν προηγηθεί.

«Τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ σε αυτό το κανάλι έγινε μια παρεξήγηση και ζητήθηκε από μένα να ζητήσω συγγνώμη από την εκπομπή την επόμενη. Ο κύριος Συρίγος. Έγιναν και σχόλια όταν εγώ σταμάτησα, βγήκα και συνέχισε να σχολιάζει. Σχολιάζεις όταν είναι μπροστά ο προσκεκλημένος, όχι από πίσω από τον προσκεκλημένο», ανέφερε.

Η γιατρός υποστήριξε ότι οι απόψεις που είχε διατυπώσει για το ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού βασίζονταν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και όχι σε προσωπική κριτική εναντίον της.

Αναφέρθηκε μάλιστα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), λέγοντας ότι είχε εκδοθεί σχετική εισήγηση για τα μηχανήματα.

«Πώς λέμε εκ των προτέρων ότι όλα είναι καλά όταν δεν έχουμε πάρει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ, που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας; Το Κεντρικό λοιπόν Συμβούλιο Υγείας απεφάνθη, έκανε την εισήγησή του από χθες προχθές νομίζω. Η εισήγηση είναι η εξής. Ότι θεραπευτικά αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο είναι παιδιατρικό ιατρείο».

Στη συνέχεια επέστρεψε στη στάση του Νίκου Συρίγου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τα σχόλια που, όπως είπε, ακολούθησαν την αποχώρησή της.

«Γι’ αυτό εκ των προτέρων μου ζητάγανε εμένα να ζητήσω συγγνώμη για μηχανήματα τα οποία ήταν σε ένα ιατρείο παιδιατρικό. Σοβαρολογούμε; Σοβαρολογούμε; Λοιπόν και το στυλάκι αυτό, κλείνοντας η εκπομπή, να λέει και να σχολιάζει από πίσω, να τα έλεγε μπροστά μου ό,τι ήθελε. Για ποιες θεσούλες μιλούσε ο Συρίγος;».

«Καμία επαφή με τους συγκεκριμένους»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος πρότεινε στη Ματίνα Παγώνη να εμφανιστεί ξανά στο «Χαμογέλα και Πάλι», προκειμένου να συζητήσει με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Νίκο Συρίγο όσα είχαν συμβεί.

Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική.

«Καμία επαφή με τους συγκεκριμένους. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον. Δεν με ενδιαφέρουν, κύριε Χασαπόπουλε». Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν θεωρεί ότι ο Νίκος Συρίγος προσπάθησε να την παγιδεύσει, απάντησε «Φυσικά».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι ο δημοσιογράφος επιχείρησε να την παρουσιάσει ως άνθρωπο που κατηγορεί άδικα τη Μαρία Καρυστιανού, η γιατρός είπε:

«Ναι. Μα εγώ δεν την κατηγόρησα. Είπα ότι αυτά τα μηχανήματα δεν πρέπει να είναι εκεί».

Η Ανθή Βούλγαρη προσπάθησε να εκτονώσει τη διαφωνία, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως πρόκειται για παρεξήγηση. Ωστόσο, η Ματίνα Παγώνη επέμεινε ότι τα σχόλια προς έναν καλεσμένο πρέπει να γίνονται όσο εκείνος συμμετέχει στη συζήτηση.

Η παρέμβαση του Γιώργου Λιάγκα

Λίγο αργότερα, η Ματίνα Παγώνη μίλησε τηλεφωνικά και στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου επανέλαβε ότι είχε δεχθεί πίεση να ζητήσει συγγνώμη.

«Μου έγινε ένας πόλεμος, να ζητήσω συγγνώμη σε συγκεκριμένη εκπομπή», είπε.

Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση στη συζήτηση, ασκώντας κριτική στο «Χαμογέλα και Πάλι» για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη Μαρία Καρυστιανού.

«Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε πάρει εργολαβία να βγάλει Πρωθυπουργό την κυρία Καρυστιανού. Η συγκεκριμένη εκπομπή στην οποία αναφέρεστε είχε αναλάβει μια εργολαβία, να μας πείσει ότι αυτή εδώ η γυναίκα είναι η καταλληλότερη για Πρωθυπουργός στη χώρα μας. Εγώ αυτό είχα καταλάβει! Αλλά ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει, δικαίωμά τους είναι».

Η Ματίνα Παγώνη επέστρεψε στο ζήτημα των σχολίων που έγιναν μετά την τηλεφωνική της συμμετοχή.

«Κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου είναι πως όταν έκλεισα το τηλέφωνο… Θα πρέπει τα σχόλια να γίνονται μπροστά στον προσκεκλημένο, για να απαντήσει. Όχι όταν κλείνω το τηλέφωνο, να μου γίνονται και σχόλια μετά. Λυπάμαι πάρα πολύ».

Ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε αν είχε επικοινωνήσει κάποιος από το «Χαμογέλα και Πάλι» για να της ζητήσει συγγνώμη.

«Όχι βέβαια! Με πήραν για να βγω στην εκπομπή και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ξαναβγώ», απάντησε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά: «Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη»

Μετά τις δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη, η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή της, διαφωνώντας με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν τα γεγονότα.

Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι τόσο η «Κοινωνία Ώρα MEGA» όσο και «Το Πρωινό» φιλοξένησαν τις αντιδράσεις της γιατρού χωρίς να δείξουν στους τηλεθεατές το απόσπασμα της αρχικής συζήτησης με τον Νίκο Συρίγο.

«Κατήγγειλε την εκπομπή μας στην “Κοινωνία ώρα Mega” και έλεγε πόσο θυμωμένη είναι. Η εκπομπή δεν έδειξε το απόσπασμα της εκπομπής μας, ίσως τα παιδιά δεν ήταν προετοιμασμένα και δεν ήξεραν ότι θα μιλήσει γι’ αυτό. Ειπώθηκαν κάποια πράγματα από την κυρία Παγώνη, τα παιδιά τα αποδέχτηκαν σαν γεγονός και η κυρία Παγώνη είπε τα πράγματα όπως τα βίωσε η ίδια», ανέφερε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου διαφώνησε επίσης με τη δήλωση της Ματίνας Παγώνη ότι είχε δεχθεί πρόσκληση να εμφανιστεί ξανά στο «Χαμογέλα και Πάλι».

«Μου είπαν τα παιδιά στο καμαρίνι να την πάρουν τηλέφωνο, αλλά είπα “όχι, μην την πάρετε, γιατί κάτι μου λέει ότι θα βγει στον ΑΝΤ1”, είχα μαντικές ικανότητες. Τη ρώτησε η εκπομπή του ΑΝΤ1 και ο παρουσιαστής της, αν έχουμε ζητήσει συγγνώμη εμείς και λέει αυτή ότι “όχι, δεν μου έχουν ζητήσει, με πήραν για να βγω, αλλά δεν πρόκειται να ξαναβγώ”».

Η αιχμή της Σίσσυς Χρηστίδου για τον τίτλο στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Δεν την καλέσαμε την κυρία Παγώνη να βγει. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για κάτι. Ούτε ο ΑΝΤ1 έπαιξε το απόσπασμα, παρόλο που βγήκε να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα, δεν έπαιξε το απόσπασμα με το τι έχει ειπωθεί στην εκπομπή».

Η παρουσιάστρια σχολίασε και τον τίτλο που εμφανίστηκε στην οθόνη της «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Ματίνα Παγώνη.

«Είναι πολύ σημαντικό να παίξει το απόσπασμα, γιατί βλέπω οι συνάδελφοι το πρωί αναρωτιούνται κιόλας, βλέπω στο σούπερ, “ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη απ’ την Παγώνη”. Μάλιστα… Μου κάνει εντύπωση αυτό το σούπερ, δεν ξέρω… Όλοι αναρωτιούνται, αλλά κανείς δεν έχει δει τι ειπώθηκε από αυτή εδώ την εκπομπή».