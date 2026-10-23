Τη συνέχιση των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία ζητούν οι εκπρόσωποι των λυκείων, παρά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τις δεσμεύσεις που, όπως υποστηρίζουν, έλαβαν για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι εκπρόσωποι των μαθητών, που έγιναν δεκτοί από τον Γάλλο πρόεδρο, εμφανίστηκαν γενικά ικανοποιημένοι από την προσοχή που έδειξε στα αιτήματά τους, ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα.

Οι πρώτες σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα, κατά τη συνάντηση που πρόκειται να έχουν με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Τι υποσχέθηκε ο Μακρόν στους μαθητές

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των λυκείων, ο Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αναμόρφωση του Parcoursup, της πλατφόρμας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα γαλλικά πανεπιστήμια.

Η σχετική συζήτηση εντάσσεται στον διάλογο που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παρά τη δέσμευση για αλλαγές, οι μαθητές εξακολουθούν να ζητούν την πλήρη κατάργηση του Parcoursup, θεωρώντας ότι η αναμόρφωσή του δεν ανταποκρίνεται στο βασικό τους αίτημα.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εν αναμονή συγκεκριμένων μέτρων

Οι μαθητικοί εκπρόσωποι αναγνώρισαν ότι ο Γάλλος πρόεδρος άκουσε τα αιτήματά τους, χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει σε απόφαση αναστολής των κινητοποιήσεων.

Αντιθέτως, κάλεσαν σε συνέχιση των διαμαρτυριών, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστούν τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των μαθητών.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει η τύχη του Parcoursup, καθώς η γαλλική προεδρία, σύμφωνα με τους μαθητές, προσανατολίζεται στην αναμόρφωσή του, ενώ οι ίδιοι επιμένουν στην κατάργησή του.