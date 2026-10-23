Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά άφησε να πλανάται το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε να επιδιώξει μια ταχεία λύση ή να αφήσει τη σύγκρουση να εκτονωθεί σταδιακά.

«Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε: «Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να το τελειώσουμε ή να το αφήσουμε να εκτονωθεί», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να πάρουν όλο το πετρέλαιο του Ιράν».



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When asked whether the U.S. is preparing for an extended conflict in Iran, President Trump tells CBS News’ @weijia , "We can end it very quickly, but Iran is a failing nation." "The question is, do we want to finish it off, or do we let it — do we just want to let it wither because we’re getting everything we want." — CBS News (@CBSNews) October 23, 2026

Στο θέμα της Ουκρανίας, αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός που εξασφάλισε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επισήμανε ότι «και οι δύο πλευρές» την επιθυμούσαν.



Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα του συστήματος Starlink στην Ουκρανία, είπε ότι αν υπάρχει ακόμη πρόβλημα με την πρόσβαση, θα το διορθώσει.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν έχει μιλήσει για το θέμα με τον ιδιοκτήτη της SpaceX Ίλον Μασκ αλλά, αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα θα του μιλήσει. «Ο Μασκ δεν θα κάνει κάτι λάθος» τόνισε.



«Κοντά» σε εμπορική συμφωνία με Καναδά-Μεξικό

Ο Τραμ είπε επίσης ότι συζήτησε νωρίτερα σήμερα το ενδεχόμενο εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ.



Σε ό,τι αφορά μια εμπορική συμφωνία με το Μεξικό, είπε ότι οι ΗΠΑ «είναι πολύ κοντά» στο να την επιτύχουν ενώ την ίδια ώρα ο Καναδάς «εργάζεται πολύ σκληρά» για να συνάψει μια παρόμοια συμφωνία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.