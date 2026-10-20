Η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγές, έγραψε ότι πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ «παραλίγο» να εγκρίνει νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την jpost.com, οι πηγές προχώρησαν στην παραπάνω αποκάλυψη, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που ενδεχομένως καταποντιστεί το κόμμα του.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα ξαναρχίσουν, αργά ή γρήγορα.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ την Κυριακή σχετικά με τη σημασία της πτώσης του ιρανικού καθεστώτος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Έχω συζητήσει το θέμα αυτό με τον Τραμπ πολλές φορές, μεταξύ άλλων και προχθές».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι «η εξάλειψη της Χεζμπολάχ και η ειρήνη με τον Λίβανο θα έρθουν επίσης» με την πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

«Έχουμε μεταμορφώσει πλήρως την κατάσταση (στο βόρειο Ισραήλ), χάρη στους ηρωικούς στρατιώτες μας και στις μάχες που διεξήχθησαν εδώ», είπε. «Έχουμε ουσιαστικά καταστρέψει όλη την τεράστια τρομοκρατική υποδομή, τόσο την υπόγεια όσο και την επιφανειακή. Αλλά είμαστε επίσης αποφασισμένοι… να ολοκληρώσουμε το έργο, το οποίο σημαίνει την ανατροπή του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, του κεφαλιού αυτού του δηλητηριώδους χταποδιού. Αν το κόψεις, θα πέσει».