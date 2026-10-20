Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν τόσο στενή, κατά την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαφρόφ στο Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ποτέ στην ιστορία μας το Ιράν και η Ρωσία δεν είχαν συνεργαστεί τόσο στενά όπως σήμερα», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ.

Ο Λαβρόφ έφτασε χθες, Δευτέρα, στο Ιράν, στην πρώτη του επίσκεψη μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες μεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ρωσία και το Ιράν – δύο από τις χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις – διατηρούν στενούς πολιτικούς δεσμούς. Η στρατιωτική και οικονομική συνεργασία τους έχει επίσης ενισχυθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στη διάρκεια της συνάντησής τους ο Αραγτσί και ο Λαβρόφ αναφέρθηκαν σε πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων «ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, η Ουκρανία και η Υεμένη», αλλά και «η ενίσχυση της οικονομικής και πυρηνικής συνεργασίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, «η ρωσοϊρανική συνεργασία συνεχίζει να αναπτύσσεται με δυναμικό τρόπο, παρά τις γνωστές συνθήκες. Διαθέτουμε μια στέρεη βάση για να συνεχίσουμε την πρόοδό μας με σταθερό ρυθμό».