Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για την επανέναρξη των μεγάλης κλίμακας επιθέσεων κατά του Ιράν, έχοντας δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα με πληροφορίες. Το σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει την περιοχή ξανά σε ολοκληρωτικό πόλεμο, δεν προχώρησε, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιτίθεται στην επανέναρξη της σύγκρουσης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των σχετικών σχεδιασμών και επικαλούνται οι Financial Times, ο ισραηλινός στρατός είχε προετοιμάσει πολυήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών για το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου. Οι στόχοι περιλάμβαναν πολιτικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, πυρηνικές εγκαταστάσεις και στόχους που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς. Η επιχείρηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, με τις ίδιες πηγές να αποδίδουν την αναβολή στην αντίθεση του Τραμπ στην αναζωπύρωση του πολέμου πριν από την εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ.

Παρά την αναβολή, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζουν να απειλούν με νέα επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να «τελειώσουν» τη δουλειά απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ο Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζεται για μια δύσκολη εκλογική μάχη την επόμενη εβδομάδα, επιδιώκει την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, ενώ η ένταση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένει υψηλή.

Σχέδιο για σφοδρότερους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση θα είχε μεγαλύτερη ένταση από την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν οι ΗΠΑ επρόκειτο να συμμετάσχουν άμεσα στη νέα επιχείρηση. Ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις χαρακτήρισε «όχι ένα παράλογο σενάριο» το ενδεχόμενο το Ισραήλ και η Ουάσιγκτον να επαναλάβουν τις επιθέσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Θα υπάρξει είτε συμφωνία είτε επίθεση», ανέφερε η ίδια πηγή, εκτιμώντας ότι ο αμερικανικός στόχος είναι να εξαναγκαστεί το Ιράν να αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ. Η ενδεχόμενη συμφωνία θα αφορά τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με σκοπό να τερματιστεί πλήρως ο πόλεμος.

Στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ των δύο χωρών, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ταξίδεψε τη Δευτέρα στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Παράλληλα, μία από τις πηγές ανέφερε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσίασαν έναν επικαιροποιημένο κατάλογο στόχων στο Ιράν, ο οποίος βασίζεται σε νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών και περιλαμβάνει πολιτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί στις επιθέσεις νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό.

Ένα άλλο πρόσωπο με γνώση των σχεδιασμών προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη επιχείρηση μπορεί να αποτελούσε μέρος μιας προσπάθειας «να ασκηθεί πίεση στο Ιράν» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Τόνισε, παράλληλα, ότι η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε νέας επίθεσης ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η θέση του Λευκού Οίκου και ο συναγερμός στον ισραηλινό στρατό

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε στους Financial Times ότι «το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά». Υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τη διευκόλυνση των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ αποδίδουν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές».

Παρά τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής πλευράς, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ακυρώθηκαν οι άδειες όλων των στρατιωτών από την Πέμπτη έως και τις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το μέτρο αποσκοπεί «στη διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής των δημοκρατικών εκλογών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα». Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό, ενώ ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Axios μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε ότι πραγματοποιήθηκε μια τέτοια συζήτηση.

Ο κίνδυνος νέου πολέμου και οι επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας

Μια νέα επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να παρασύρει σε ανανεωμένη πολεμική σύγκρουση όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Παράλληλα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ δέχεται πολιτικές πιέσεις να μειώσει το κόστος των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Μια εύθραυστη εκεχειρία τον Απρίλιο έβαλε τέλος στις σφοδρότερες αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν. Έκτοτε, ωστόσο, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν ανταλλάξει διαδοχικά πλήγματα ως αντίποινα σε διάφορα σημεία της περιοχής, σε μια ασταθή αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Τις τελευταίες ημέρες, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν. Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην επανεκλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, προειδοποιώντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι, «αν το Ισραήλ έχει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι», οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, κάτι που, όπως έγραψε, δεν έχει πρόθεση να κάνει.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι, «εκτός αν το Ιράν αλλάξει γρήγορα στάση», οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «τελειώσουν σύντομα τη δουλειά».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δημοσίευσε τη Δευτέρα βίντεο από ισραηλινή αεροπορική βάση, στο οποίο καταγράφεται η συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Καθισμένος μπροστά από ένα πολεμικό αεροσκάφος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Ντόναλντ, είπες ότι έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε και θα την τελειώσουμε μαζί». Ο Τραμπ απάντησε μέσω ανοικτής ακρόασης: «Είσαι ένας σπουδαίος πολεμιστής και θα το αποδείξουμε πολύ σύντομα. Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου».

Η εκλογική μάχη του Νετανιάχου και οι ανησυχίες για τη δημοκρατική διαδικασία

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την επανεκλογή του στις κάλπες της επόμενης εβδομάδας. Η εκλογική αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη δοκιμασία της ηγεσίας του μέσω της κάλπης μετά την επίθεση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους περιφερειακούς πολέμους που ακολούθησαν.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις από μεγάλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης προηγείται οριακά του ακροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου. Ωστόσο, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν φαίνεται να εξασφαλίζει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Νυν και πρώην αξιωματούχοι των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας εκφράζουν φόβους ότι η έναρξη πολέμου τόσο κοντά στις εκλογές θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη δημοκρατική διαδικασία, ακόμη και αν η επίθεση πραγματοποιηθεί μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης αναμένεται να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το διάστημα, ο Νετανιάχου θα εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα μεταβατικού πρωθυπουργού και θα διατηρεί τη νομική εξουσία, έστω και με αμφισβητούμενα όρια, να κηρύξει πόλεμο ακόμη και στην περίπτωση που χάσει τις εκλογές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ελάχιστα προηγούμενα στην ιστορία του Ισραήλ. Παραμένει, επίσης, ασαφές πώς θα αντιδρούσαν οι σημερινοί επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας σε ενδεχόμενη απαίτηση για την επανέναρξη πλήρους κλίμακας επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πιστοί στον Νετανιάχου έχουν τοποθετηθεί στην ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών Σιν Μπετ και Μοσάντ. Την ίδια ώρα, το δημόσιο κύρος της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας έχει περιοριστεί εξαιτίας των αποτυχιών που συνδέθηκαν με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και των αδιάκοπων επιθέσεων που δέχεται από προσωπικότητες των δεξιών μέσων ενημέρωσης.

«Όλα είναι στο τραπέζι» όσον αφορά την παρούσα κυβέρνηση, δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τους σχεδιασμούς για την επίθεση κατά του Ιράν, προσθέτοντας: «Τίποτα δεν θα με εξέπληττε».