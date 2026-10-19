Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει σε συνεργάτες του ότι θέλει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, αλλά δεν βρίσκει στήριξη, οι σκληροπυρηνικοί Ιρανοί τού προσφέρουν την ευκαιρία που αναζητά, καθώς ζητούν την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Οι επιθέσεις που έγιναν στο Ιράν (ο Πόλεμος των Δώδεκα Ημερών του 2025 και η πρόσφατη σύγκρουση) είχαν ως στόχο το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο δεν εξαλείφθηκε. Αντίθετα, οδήγησαν στην απόκρυψη κρίσιμου υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Μετά τους δύο πολέμους, λοιπόν, αλλά και τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος επισήμως απέφευγε την ανοιχτή σύγκρουση με τη Δύση, καθώς φοβόταν για τις συνέπειες, οι σκληροπυρηνικοί θέλουν η χώρα να αλλάξει στάση.

Συγκεκριμένα, ζητούν την απόκτηση πυρηνικού όπλου και τη μετατροπή της χώρας σε μια Βόρεια Κορέα της Μέσης Ανατολής, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η σύγκρουση με την Αμερική.

Οι Financial Times, σε σχετικό δημοσίευμα, έφεραν ως παράδειγμα τις θέσεις του πολιτικού ακτιβιστή Νταβούντ Μονταρεσιάν, ο οποίος υποστήριξε ότι το σιιτικό Ισλάμ διαθέτει την ευελιξία να προσαρμόζει τις θρησκευτικές του αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, μια θρησκευτική απαγόρευση που θεωρούνταν κατάλληλη πριν από δύο δεκαετίες θα μπορούσε πλέον να επανεξεταστεί, δεδομένων των στρατιωτικών απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο Μονταρεσιάν έγραψε μάλιστα μέσα στον Οκτώβριο ότι η απόκτηση πυρηνικών όπλων έχει καταστεί αναγκαιότητα μεγαλύτερη ακόμη και από την εξασφάλιση τροφής.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο Χασάν Γκασγκαβί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου. Όπως υποστήριξε, ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει διαφορετική θρησκευτική γνωμοδότηση σχετικά με τα πυρηνικά όπλα και κανείς δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει.

Ωστόσο, την ώρα που οι σκληροπυρηνικοί Ιρανοί ζητούν πυρηνικό όπλο, οι ηγεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναζητούν αφορμή για νέο πόλεμο, παρότι δεν έχουν ξεκάθαρο στόχο ως προς τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν για τις χώρες τους.

Στο αμερικανικό στρατόπεδο, πληροφορίες αναφέρουν ότι διατυπώνονται προτάσεις να προβληθεί ξανά η πυρηνική απειλή ως επιχείρημα για στρατιωτική επέμβαση, μια θέση που αμφισβητείται έντονα τόσο εντός όσο και εκτός της στρατιωτικής ηγεσίας.

Στο Ισραήλ, η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ ενός νέου πλήγματος κατά του Ιράν, με στόχο να αποτρέψει μελλοντικές απειλές κατά της χώρας. Ωστόσο, στρατιωτικοί εκφράζουν επιφυλάξεις, καθώς ανησυχούν για τις προκλήσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα σύγκρουση. Παράλληλα, επισημαίνουν την πίεση που δέχεται ήδη ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα από το 2023, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες μιας ακόμη στρατιωτικής επιχείρησης.