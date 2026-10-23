Ο Έντι Ράμα, τοποθετούμενος εκ νέου για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία που πήραν βίαιη τροπή, δεν ανέλαβε κανένα μερίδιο ευθύνης. Αντιθέτως, κατηγόρησε το κόμμα του Σαλί Μπερίσα, τους κομμουνιστές, την Antifa και μέλη του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποσταθεροποίηση της χώρας του προετοιμαζόταν εδώ και καιρό, ισχυριζόμενος ότι μάσκες, καδρόνια και άλλα αντικείμενα είχαν εισαχθεί κρυφά στην Αλβανία, ενώ η Antifa και οι κομμουνιστές βρίσκονταν πίσω από την οργάνωση όσων προκάλεσαν τα επεισόδια.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το οργανωμένο έγκλημα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα επεισόδια, ενώ επέρριψε πολιτικές ευθύνες στο Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα για τη βία που ξέσπασε.

Ακολουθεί αποσπασματικά το μήνυμά του:

«Από τη στιγμή που ξεκίνησε η μαζική, ειρηνική διαμαρτυρία των Φλαμίνγκο, έχω δηλώσει ότι οι λόγοι της διαμαρτυρίας είναι βάσιμοι. Οι λόγοι για να διαμαρτύρεται κανείς και να διεκδικεί περισσότερα και καλύτερα μπορούν να είναι αμέτρητοι.

Ωστόσο, παραμένει γεγονός ότι από την αρχή η διαμαρτυρία αυτή επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από άλλες δυνάμεις. Στο δεύτερο αυτό κύμα, που χαρακτηρίστηκε από βίαια επεισόδια, η επιρροή αυτή αποκαλύφθηκε σε όλη της την έκταση.

Η κλιμάκωση προετοιμαζόταν εδώ και αρκετούς μήνες. Τα στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή στην Αλβανία μασκών, εκρηκτικών υλών και άλλων αντικειμένων, μέσω των τελωνείων και από συγκεκριμένους φορείς, βρίσκονται πλέον στα χέρια της Κρατικής Αστυνομίας.

Η Κρατική Αστυνομία διαθέτει επίσης στοιχεία σχετικά με την οργάνωση ομάδων στο πλαίσιο του δικτύου Antifa, ενός δικτύου αστικής τρομοκρατίας που, στο όνομα του νεοκομμουνισμού, της αναρχίας και του αντικαπιταλισμού, έχει αποφασίσει να επιβάλει την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων μέσω της βίας.

Παράλληλα, στα χέρια της Κρατικής Αστυνομίας βρίσκονται και συμμετέχοντες —ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες— στα βίαια επεισόδια, τα οποία χρηματοδοτούνται άμεσα από το οργανωμένο έγκλημα και ξένες δυνάμεις, με χρήματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Το κερασάκι στην τούρτα είναι, χωρίς αμφιβολία, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χθες ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την έναρξη των βίαιων επεισοδίων στο υπουργείο Παιδείας.

(…)

Τα στοιχεία σχετικά με την οργάνωση ομάδων στο πλαίσιο του δικτύου Antifa, ενός δικτύου αστικής τρομοκρατίας που, στο όνομα του νεοκομμουνισμού, της αναρχίας και του αντικαπιταλισμού, έχει αποφασίσει να επιβάλει την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων μέσω της βίας, βρίσκονται στα χέρια της Κρατικής Αστυνομίας.

Σε μια δημοκρατία, οι απόψεις διαφέρουν, αλλά η βία δεν αποτελεί λύση».