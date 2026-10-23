Πυραυλική επίθεση στην πόλη Αριόλ, στην κεντρική Ρωσία, πραγματοποίησαν σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Αντρέι Κλιτσκόφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι καταστράφηκε μια επιχείρηση.

Ο Ρώσος αξιωματούχος κατήγγειλε ότι επλήγη μη στρατιωτικός στόχος, επισημαίνοντας πως η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν εργαζόμενοι επέστρεφαν στα σπίτια τους.

«Μια ακόμη εχθρική επίθεση σε μη στρατιωτικό στόχο»

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Max, ο Αντρέι Κλιτσκόφ ανέφερε: «Μια ακόμη εχθρική επίθεση σε μη στρατιωτικό στόχο. Αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση καταστράφηκε, μια επιχείρηση στη συνοικία Σοβιέτσκι στην πόλη Αριόλ».

Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα κυνική, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε χρονική στιγμή κατά την οποία υπήρχε αυξημένη κινητικότητα πολιτών.

«Αυτό ήταν ιδιαίτερα κυνικό, καθώς η επίθεση έλαβε χώρα την ώρα αιχμής, όταν οι άνθρωποι έφευγαν από τη δουλειά για να επιστρέψουν στις οικογένειές τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Άγνωστο αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες

Σύμφωνα με τον Κλιτσκόφ, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στη διαδικασία διερεύνησης των συνεπειών της πυραυλικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες, ενώ παραμένει άγνωστη η συνολική έκταση των υλικών ζημιών.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης που επλήγη, πέρα από το ότι βρίσκεται στη συνοικία Σοβιέτσκι της πόλης Αριόλ.