Ο Έλον Μασκ αποκατέστησε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό διαδίκτυο Starlink, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους περιορισμούς που επηρέασαν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Τραμπ προέβη στις δηλώσεις αυτές αφού ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η συνδεσιμότητα στο στρατιωτικού επιπέδου δίκτυο Starshield, το οποίο παρέχεται μέσω του δορυφορικού συστήματος Starlink του Μασκ, δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί πλήρως.

Ο Μασκ είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι ευθύνεται για την επιβράδυνση του δικτύου, η οποία επηρεάζει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να χρησιμοποιεί drones για επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων στο ουκρανικό έδαφος, αλλά και για την προστασία της από επιθέσεις.

Ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο είχε τηλεφωνήσει στον Μασκ, ζητώντας του να άρει τους περιορισμούς στην υπηρεσία, ωστόσο δήλωσε: «Το συμπέρασμα είναι ότι το αποκατέστησε».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι έδωσε εντολή στην εταιρεία του Μασκ να περιορίσει την πρόσβαση.

Οι περιορισμοί στη συνδεσιμότητα επιβλήθηκαν ενώ ο Τραμπ ασκούσε πιέσεις στον Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτές έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα, ο Τραμπ έχει άρει ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και είχε συμφωνήσει για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά. Η κίνηση αυτή προκάλεσε επικρίσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τόσο την πολιτική υπηρεσία Starlink όσο και το πιο ασφαλές Starshield, ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες.

Τα δίκτυα αξιοποιούν 10.000 δορυφόρους σε χαμηλή γήινη τροχιά για την παροχή συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και πεδία μαχών.

Ο σύγχρονος πόλεμος βασίζεται συχνά στην πρόσβαση σε γρήγορο διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία των drones.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ταχύτητα του συστήματος που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί πλήρως.

Σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η ταχύτητα «δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί στα 400 χλμ./ώρα», προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Συνέχισε λέγοντας: «Περιμένω να επικοινωνήσει μαζί μου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Μου υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει με πληροφορίες μέσα σε περίπου 48 ώρες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγο πριν από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Μασκ και του ζήτησε να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Starlink από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους, ο Τραμπ είπε στον Μασκ ότι ήταν δυσαρεστημένος επειδή οι ταχύτητες του συστήματος Starlink εξακολουθούσαν να περιορίζονται περίπου στα 160 χλμ./ώρα.

Το όριο ταχύτητας καθιστούσε τα ουκρανικά drones ανίκανα να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι το σύστημα λειτουργούσε πλέον πιο φυσιολογικά την Πέμπτη, λίγο μετά την τηλεφωνική συνομιλία των δύο ανδρών, σύμφωνα με το BBC.