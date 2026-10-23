Μια ασυνήθιστη στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις κοντά στο Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, διεισδύοντας στα μετόπισθεν των ρωσικών στρατευμάτων μέσω υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 2ου Σώματος της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας «Χάρτια» στις 22 Οκτωβρίου, οι στρατιώτες διένυσαν περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα από τους αγωγούς, προκειμένου να αιφνιδιάσουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Veles», πραγματοποιήθηκε από το 2ο Σώμα «Χάρτια» σε συνεργασία με άλλες ουκρανικές μονάδες. Ο διοικητής του Σώματος, ταξίαρχος Ίγκορ Ομπολένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι χρησιμοποιούσαν υπόγειες διαδρομές και είχαν προβλέψει ότι θα επιχειρούσαν να αξιοποιήσουν τους μεγάλους αγωγούς φυσικού αερίου που διασχίζουν την περιφέρεια του Χαρκόβου.

«Οι Ρώσοι σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν τις διαδρομές φυσικού αερίου για να διεισδύσουν στα μετόπισθεν των δυνάμεών μας. Έτσι, κατεβήκαμε κι εμείς κάτω από τη γη», ανέφερε ο Ομπολένσκι. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η κίνηση μέσα στους αγωγούς συνδυάστηκε με επιχειρήσεις στην επιφάνεια, μεταξύ των οποίων και πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το 2ο Σώμα «Χάρτια» ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αιχμαλωτίστηκαν περισσότεροι από 30 Ρώσοι στρατιώτες, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν περισσότερες από 100 απώλειες. H «kyivindependent» σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους αριθμούς. Ο Ομπολένσκι εξήγησε ότι στόχος ήταν τόσο η αναχαίτιση των Ρώσων που κινούνταν υπόγεια όσο και η ανατροπή των τακτικών που χρησιμοποιούσαν στο έδαφος και από αέρος. «Προβλέψαμε τις κινήσεις του εχθρού και κατακτήσαμε τις τακτικές διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων κάτω από τη γη», δήλωσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αγωγούς φυσικού αερίου για να μετακινούν στρατιώτες χωρίς να γίνονται αντιληπτοί στον τομέα του Κουπιάνσκ. Τον Ιανουάριο, Ουκρανοί στρατιώτες είχαν αναφέρει ότι απέτρεψαν ρωσική επίθεση στην οποία συμμετείχαν περίπου 50 στρατιώτες, οι οποίοι επιχειρούσαν να προωθηθούν μέσω του αγωγού φυσικού αερίου «Σογιούζ».

Πιο πρόσφατα, σύμφωνα με το «Χάρτια», Ρώσοι στρατιώτες που υποχωρούσαν κοντά στο Κουπιάνσκ χρησιμοποίησαν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Συγκεκριμένα, οδήγησαν μια ομάδα πολιτών, στην οποία περιλαμβάνονταν παιδιά και ηλικιωμένοι, προς τον αγωγό Σεμπελίνκα–Οστρογκόζσκ και τους ανάγκασαν να εισέλθουν σε αυτόν, με κατεύθυνση προς περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία. Οι Ουκρανοί στρατιώτες ανέφεραν ότι δεν άνοιξαν πυρ, καθώς υπήρχαν άμαχοι στο σημείο.

«Όταν το πεδίο της μάχης έγινε διαφανές, ο πόλεμος πέρασε κάτω από τη γη», ανέφερε το Σώμα κατά την πρώτη ανακοίνωση της επιχείρησης, στις 21 Οκτωβρίου.