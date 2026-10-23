Αποφυλακίστηκε ο Αθανάσιος Χορταριάς, καθώς το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς έκανε δεκτή την προσφυγή του, διατάσσοντας την απόλυσή του υπό όρους.

Ο μεσίτης, ο οποίος εξέτιε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2018, αποφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ως μοναδικός περιοριστικός όρος ορίστηκε η υποχρεωτική εμφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα.

Η δικαστική εξέλιξη ήρθε μετά από ανατροπή της πρωτοβάθμιας απόφασης, καθώς η προσφυγή εκδικάστηκε κατόπιν έφεσης κατά του απορριπτικού βουλεύματος που είχε εκδώσει προγενέστερα το Συμβούλιο Πρωτοδικών Πειραιώς.

Το σκεπτικό της απόφασης και οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη τοποθέτηση του δικηγορικού γραφείου που ανέλαβε την υπεράσπισή του, ο συνήγορός του Ιωάννης Γλύκας σημείωσε πως το δικαστικό συμβούλιο διαπίστωσε τη συνδρομή όλων των απαραίτητων παραμέτρων που ορίζει η νομοθεσία.

Ειδικότερα, η υπεράσπιση επισημαίνει στο δελτίο Τύπου: «Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρων απόλυσης πληρούσαι τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής».

Παράλληλα, σχετικά με την αξιολόγηση της διαγωγής του κρατουμένου, η πλευρά του Αθανάσιου Χορταριά υπογραμμίζει: «Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του».

Βάσει αυτών των δεδομένων, η απόφαση του δικαστηρίου κατέληξε στην αποδοχή των νομικών επιχειρημάτων της πλευράς του καταδικασθέντος.

«Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπερασπιστή του.