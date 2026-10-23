Συναγερμός σήμανε στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην είσοδο του προξενικού τμήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αμερικανικών Αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανού επιτετραμμένου, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν προληπτικά στην εκκένωση του κτιρίου και στον αποκλεισμό της γύρω περιοχής.

Στο σημείο αστυνομικοί και πυροτεχνουργοί

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του αντικειμένου, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αμερικανικής αστυνομίας, καθώς και ειδική ομάδα πυροτεχνουργών.

Οι ειδικοί πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κίνδυνος για το προσωπικό της διπλωματικής αποστολής και τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο δεν συνιστούσε απειλή, βάζοντας τέλος στον αρχικό συναγερμό.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του αντικειμένου ή τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε.