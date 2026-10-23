Η κάνναβη για ψυχαγωγική χρήση είναι πλέον νόμιμη σε 24 πολιτείες των ΗΠΑ, με τους υποστηρικτές της να χαιρετίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση ως μια ιστορική νίκη. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη υποδηλώνει ότι αυτή η μνημειώδης απόφαση ενδέχεται να συνοδεύεται από έναν αθέατο κίνδυνο για την υγεία, τον οποίο οι επιστήμονες μόλις τώρα αρχίζουν να κατανοούν πλήρως.

Οι κίνδυνοι της κάνναβης για την υγεία είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι. Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνουν το άγχος, την εξασθένηση της μνήμης και τη ξηροστομία, ενώ η μακροχρόνια χρήση έχει συνδεθεί με βλάβες στους πνεύμονες και τα αιμοφόρα αγγεία.



Παράλληλα, αυξάνονται τα περιστατικά «σύνδρομου υπερεμεσίας», μιας διαταραχής που μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή νευρολογικές επιπλοκές.



Τώρα, μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ Open συνδέει τη νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής κάνναβης στις ΗΠΑ με την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία για μια σειρά από σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα.

US cannabis legalisation has been linked to a rise in cardiovascular hospital admissions, suggests new @BMJ_Open research https://t.co/y42Ltvb4Py https://t.co/1F2V1Kro95 — BMJ Group (@bmj_company) October 23, 2026

Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερα από 50 εκατομμύρια εξιτήρια νοσοκομείων από το 2012 έως το 2018 και διαπίστωσαν ότι οι εισαγωγές για κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια και εμφράγματα αυξήθηκαν αισθητά μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις περιοχές όπου δεν υπήρχε ανάλογο νομικό πλαίσιο.



Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για αυτές τις παθήσεις είχαν μέση ηλικία τα 51 έτη, έναντι των 55 ετών στις υπόλοιπες περιοχές.



Παράλληλα, ήταν πιθανότερο να ζουν σε περιοχές με υψηλότερα εισοδήματα (26% έναντι 19%) και λιγότερο πιθανό να είναι λευκοί.

Ένας υπάλληλος εξυπηρετεί έναν πελάτη που αγοράζει προϊόντα μαριχουάνας στο Housing Works Cannabis Co. στη Νέα Υόρκη

Πριν από τη νομιμοποίηση, τα ποσοστά νοσηλείας για τις συγκεκριμένες παθήσεις ήταν χαμηλότερα στη δυτική περιφέρεια. Μετά την ψήφιση των νόμων, τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν ταχύτατα: κατά 2% για την κολπική μαρμαρυγή, σχεδόν 4% για την καρδιακή ανεπάρκεια και πάνω από 3% για τα εμφράγματα.



«Ενώ πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση της νομιμοποίησης με ψυχιατρικές παθήσεις, χρήση ουσιών και τροχαία ατυχήματα, η δική μας είναι η πρώτη που εξετάζει τη σύνδεση με τις καρδιαγγειακές νοσηλείες», δήλωσαν οι ερευνητές.

Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί και η επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος

Η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως η αύξηση των παλμών, οι διακυμάνσεις της πίεσης, ο σχηματισμός θρόμβων και ο πόνος στο στήθος. Η νομιμοποίηση συνδέθηκε επίσης με ευρύτερη χρήση, ιδιαίτερα ανάμεσα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ήδη διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.



Επειδή οι δυτικές πολιτείες ξεκίνησαν τη νομιμοποίηση το 2014, η ομάδα εξέτασε δεδομένα από 13 πολιτείες. Έως το 2018, το 98% των κατοίκων ζούσε σε περιοχές με νόμιμη πώληση.

Προϊόντα μαριχουάνας προς έκθεση στο Housing Works Cannabis Co. στη Νέα Υόρκη

Οι ερευνητές παρακολουθούσαν ποσοστά για οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα, κολπική μαρμαρυγή, ισχαιμικό εγκεφαλικό, φλεβική θρομβοεμβολή και κοιλιακή ταχυκαρδία. Παρά τα ευρήματα, τόνισαν ότι η μελέτη παρατήρησης έχει περιορισμούς και δεν μπορεί να αποδείξει άμεση αιτιώδη συνάφεια, σύμφωνα με τη New York Post.



«Αν και μια μελέτη παρατήρησης δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιότητα, τα ευρήματά μας υποδεικνύουν πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της νομιμοποίησης στην υγεία», ανέφεραν οι ερευνητές, προσθέτοντας:



«Παγκοσμίως, τα δεδομένα μας υποστηρίζουν μια προσεκτική προσέγγιση στους νόμους νομιμοποίησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή συλλογή στοιχείων για τις καρδιαγγειακές επιπτώσεις».