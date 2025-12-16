Οι μεγάλες προσδοκίες γύρω από την ιατρική κάνναβη φαίνεται πως αρχίζουν να καταρρέουν. Μια νέα επιστημονική έρευνα διαπιστώνει ότι υπάρχουν «ανεπαρκή στοιχεία» που να στηρίζουν τα περισσότερα από τα οφέλη της, ενώ ταυτόχρονα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές, συχνά υποτιμημένες παρενέργειες.

«Οι ασθενείς αξίζουν ειλικρινείς συζητήσεις για το τι μας λέει και τι δεν μας λέει η επιστήμη σχετικά με την ιατρική κάνναβη», δήλωσε ο δρ. Μάικλ Χσου, ψυχίατρος ειδικευμένος στις εξαρτήσεις στο UCLA και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότεροι στρέφονται στην ιατρική κάνναβη αναζητώντας ανακούφιση από χρόνιο πόνο, προβλήματα ύπνου, άγχος και μια ευρεία γκάμα άλλων προβλημάτων υγείας.

«Η έρευνά μας αναδεικνύει σημαντικά κενά ανάμεσα στη δημόσια αντίληψη και τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της για τις περισσότερες ιατρικές παθήσεις», σημείωσε ο Χσου.

Στην εκτενή αυτή ανασκόπηση, οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερες από 2.500 επιστημονικές δημοσιεύσεις που κυκλοφόρησαν μεταξύ Ιανουαρίου 2010 και Σεπτεμβρίου 2025. Σύγκριναν την ιατρική κάνναβη που πωλείται σε εξειδικευμένα καταστήματα με κανναβινοειδή φαρμακευτικής ποιότητας, δηλαδή τα λίγα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον FDA και περιέχουν είτε THC, την ψυχοδραστική ουσία, είτε CBD, η οποία δεν προκαλεί ευφορία.

Μεγάλη φήμη, μικρά αποτελέσματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εγκεκριμένα φάρμακα προσφέρουν ορισμένα πραγματικά οφέλη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: στη ναυτία και τον έμετο που προκαλεί η χημειοθεραπεία, στην αύξηση βάρους σε ασθενείς με HIV/AIDS που παρουσιάζουν απώλεια όρεξης, καθώς και σε ορισμένες σοβαρές παιδιατρικές επιληπτικές διαταραχές.

Ωστόσο, τα επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη της ιατρικής κάνναβης συνολικά υπολείπονται σημαντικά της δημόσιας προβολής της. Παρότι πάνω από τους μισούς χρήστες τη δοκιμάζουν για οξύ πόνο, η ομάδα του Χσου δεν βρήκε ισχυρές κλινικές αποδείξεις ότι είναι αποτελεσματική.

Αντίστοιχα, η έρευνα για τη χρήση της ιατρικής κάνναβης σε παθήσεις όπως η αϋπνία, το άγχος, η διαταραχή μετατραυματικού στρες, η νόσος Πάρκινσον και η ρευματοειδής αρθρίτιδα κρίθηκε αδύναμη ή, στην καλύτερη περίπτωση, ασαφής.

Οι κίνδυνοι πιο ξεκάθαροι από τα οφέλη

Όταν όμως εξετάστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι, η εικόνα ήταν σαφής. Μακροχρόνιες μελέτες δείχνουν ότι οι έφηβοι που χρησιμοποιούν κάνναβη υψηλής δραστικότητας εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ψυχωτικών συμπτωμάτων: 12,4% έναντι 7,1% όσων χρησιμοποιούν προϊόντα χαμηλότερης ισχύος.

Παράλληλα, είχαν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, με ποσοστό 19,1% σε σύγκριση με 11,6% στους συνομηλίκους τους που κατανάλωναν πιο ήπια κάνναβη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το εύρημα ότι περίπου το 29% των χρηστών ιατρικής κάνναβης πληροί τα κριτήρια για διαταραχή χρήσης κάνναβης. Πρόκειται για μια σύνθετη ψυχιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έντονη και καταναγκαστική επιθυμία χρήσης, αυξημένη ανοχή και συμπτώματα στέρησης όταν η χρήση διακόπτεται, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Η διαταραχή αυτή σχετίζεται κυρίως με προϊόντα που περιέχουν THC. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος για όσους ξεκινούν τη χρήση πριν από τα 18, καθώς έχουν τέσσερις έως επτά φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν εξάρτηση σε σύγκριση με τους ενήλικες.

Η ανασκόπηση έδειξε επίσης ότι η καθημερινή χρήση ιατρικής κάνναβης, ιδιαίτερα μέσω εισπνοής ή με προϊόντα υψηλής δραστικότητας, μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων σε σχέση με την περιστασιακή χρήση. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεγαλύτερες πιθανότητες για έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο και στεφανιαία νόσο.

Με βάση τα ευρήματα, ο Χσου και οι συνεργάτες του συνιστούν στους γιατρούς να ελέγχουν τους ασθενείς για καρδιαγγειακά νοσήματα και ψυχωτικές διαταραχές πριν προτείνουν προϊόντα που περιέχουν THC. Παράλληλα, τους καλούν να λαμβάνουν υπόψη πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και να σταθμίζουν προσεκτικά τους κινδύνους σε σχέση με τα οφέλη πριν τη συνταγογράφηση.

«Η σαφής καθοδήγηση από τους κλινικούς γιατρούς είναι απαραίτητη για να υποστηριχθεί η ασφαλής και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων όταν συζητείται η ιατρική κάνναβη με τους ασθενείς», τόνισε ο Χσου.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα

«Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους της ιατρικής κάνναβης», κατέληξε ο Χσου, αναγνωρίζοντας ορισμένους περιορισμούς της μελέτης. «Με την υποστήριξη πιο αυστηρών μελετών, μπορούμε να προσφέρουμε σαφέστερη καθοδήγηση και να βελτιώσουμε την κλινική φροντίδα των ασθενών», τόνισε,