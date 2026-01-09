Ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουν στη Μινεάπολη την Τετάρτη είχε βιώσει μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, όταν παρασύρθηκε από όχημα παράνομου μετανάστη κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στη Μινεσότα, όπως αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο πράκτορας, ο οποίος αναφέρεται στα έγγραφα ως Τζόναθαν Ρος, τραυματίστηκε σοβαρά στις 17 Ιουνίου 2024 στο Μπλούμινγκτον της Μινεσότα, όταν η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πραγματοποίησε τροχονομικό έλεγχο στον Ρομπέρτο Κάρλος Μουνιόζ, έναν κατά συρροή παράνομο μετανάστη από τη Γουατεμάλα με βαρύ ποινικό μητρώο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μουνιόζ αντιμετώπιζε στο παρελθόν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικης.

Όταν οι πράκτορες πλησίασαν το όχημά του, ο Μουνιόζ αρνήθηκε να εξέλθει. Ο Ρος έσπασε το πίσω πλαϊνό τζάμι για να ανοίξει την πόρτα από μέσα, όμως ο οδηγός επιτάχυνε απότομα. Το χέρι του πράκτορα παγιδεύτηκε ανάμεσα στο κάθισμα και το πλαίσιο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να συρθεί βίαια για περισσότερα από 100 μέτρα. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο ύποπτος έκανε ελιγμούς δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να τον αποκολλήσει.

Ο Ρος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο χέρι και την παλάμη, που χρειάστηκαν 33 ράμματα. Παρότι οι εικόνες από το νοσοκομείο έδειχναν το άκρο του καλυμμένο με αίμα και βαθιές τομές, ο πράκτορας ανάρρωσε πλήρως. Ο Μουνιόζ συνελήφθη, κατηγορήθηκε για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό και καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο τον προηγούμενο μήνα.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), σε μια ανησυχητική αύξηση επιθέσεων με οχήματα κατά πρακτόρων της ICE. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν άνοδο 3.200% μέσα σε έναν χρόνο, με 66 καταγεγραμμένες επιθέσεις έναντι μόλις δύο την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Παράλληλα, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αναφέρουν αύξηση 1.347% στις σωματικές επιθέσεις και εκρηκτική άνοδο 8.000% στις απειλές θανάτου κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

ICE agent who opened fire on Renee Nicole Good had been dragged, hospitalized by illegal driver https://t.co/UdlKtEA2bX pic.twitter.com/xw8wPvKWMl — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Την Τετάρτη, ο Ρος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τη Ρενέ Γκουν, όταν – σύμφωνα με τις αρχές – εκείνη οδήγησε το αυτοκίνητό της προς το μέρος του κατά τη διάρκεια έντασης στον δρόμο. Ο πράκτορας πυροβόλησε τρεις φορές, με μία σφαίρα να διαπερνά το παρμπρίζ και άλλες δύο από το ανοιχτό παράθυρο του οδηγού.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χαρακτήρισε την ενέργεια «αυτοάμυνα», τονίζοντας ότι ο Ρος είναι έμπειρος πράκτορας με δεκαετή υπηρεσία και μέλος της ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας ICE ERO Special Response Team. Ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε επίσης τη θέση αυτή, δηλώνοντας ότι ο πράκτορας ενήργησε δικαιολογημένα αφού απειλήθηκε.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης και ομάδων διαμαρτυρίας, σε μια περίοδο που η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε πολλές αμερικανικές κοινότητες.