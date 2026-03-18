Στην ανανέωση του συμβολαίου του με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το 2028 προχώρησε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υπογράψει το 2024 συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με την τουρκική ομάδα, με την οποία κατέκτησε πέρυσι τη Euroleague. Στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, επομένως, θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί η οψιόν για την ανανέωση ως το 2027, αλλά τελικά οι δύο πλευρές υπέγραψαν νέο συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει το ιταλικό Sportando, ο Μπόλντγουιν δεσμεύεται πλέον μέχρι το 2028 με τη Φενέρ καθώς υπέγραψε το νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε η διοίκηση, με τις ετήσιες απολαβές του να είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατ. ευρώ.

Ο Μπόλντγουιν, ένας από τους πρωταγωνιστές της Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση της Euroleague πέρυσι, έχει κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ σε 30 αγώνες στη φετινή διοργάνωση.