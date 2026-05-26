Οι οπαδοί της Κορίνθιανς ήταν έξαλλοι με τον πρόεδρο Αντρές Σάντσες και για να δείξουν ότι επιθυμούν την κάθαρση στην ομάδα τους γέμισαν με σαπουνάδα τα γραφεία.

Τα διοικητικά προβλήματα της βραζιλιάνικης ομάδας είναι μεγάλα και οι οπαδοί αποφάσισαν να δείξουν την οργή τους πηγαίνοντας στα γραφεία του συλλόγου, τα οποία και γέμισαν με σαπουνάδα…

Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, οι φίλοι της Κορίνθιανς ήθελαν να δείξουν ότι επιθυμούν να καθαρίσει ο σύλλογος με την αποχώρηση του προέδρου Σάντσες, ο οποίος, τελικά, λίγες ώρες μετά καθαιρέθηκε λόγω οικονομικών ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης την τριετία 2018-21.

Όπως και να έχει, οι εικόνες με τα γραφεία γεμάτες σαπουνάδα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με τους οπαδούς της Κορίνθιανς να ελπίζουν σε πιο… καθαρές μέρες από εδώ και πέρα.