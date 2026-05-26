Μια έντονη λεκτική σύγκρουση με επίκεντρο τη διαδικασία άρσης της βουλευτικής της ασυλίας είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο κατά τη διάρκεια ζωντανής της εμφάνισης στο στούντιο της ΕΡΤ.



Η επικεφαλής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας κατηγόρησε τον παρουσιαστή για αναληθή παρουσίαση των γεγονότων, με την κουβέντα να οδηγείται γρήγορα σε προσωπικές αναφορές και εκατέρωθεν αιχμές.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο διάλογος στράφηκε στον τρόπο διαχείρισης της ψηφοφορίας για την ασυλία της στο κοινοβούλιο.

«Να σταματήσετε να με συκοφαντείτε γιατί λέτε ότι αρνήθηκα την άρση ασυλίας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Παπαχλιμίντζο να απαντά άμεσα: «Αφού το αρνηθήκατε στη Βουλή. Είπατε να αρθεί η άρση ασυλίας σας;».

Η πολιτικός συνέχισε, ρωτώντας τον δημοσιογράφο: «Θέλετε ο κόσμος να ξέρει ποια είναι αυτή η υπόθεση;», με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να επιμένει στο αρχικό του ερώτημα: «Δεν αρνηθήκατε την άρση ασυλίας;».

Οι πολιτικές αιχμές και η αναφορά στο TikTok

Η κόντρα κλιμακώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε αναφορά στο επαγγελματικό παρελθόν του συνομιλητή της, συνδέοντάς τον με το περιβάλλον του πρωθυπουργού.

«Κύριε Παπαχλιμίντζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από την πλευρά του, ο Κώστα Παπαχλιμίντζος αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή, σχολιάζοντας τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης αναφοράς.« Αρχίσαμε τώρα αυτά για τα βίντεο στο ΤikTok. Αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος.», είπε ο δημοσιογράφος.

«Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς, έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω», ανταπάντησε η κα Κωνσταντοπούλου, με τον δημοσιογράφο να σχολιάζει: «Ευτυχώς γλυτώσαμε για σήμερα» και την πρόεδρο του κόμματος να κλείνει τον κύκλο της αντιπαράθεσης λέγοντας: «Προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω».

Το προηγούμενο περιστατικό με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Αυτή η τηλεοπτική συνάντηση δεν αποτελεί το μοναδικό σημείο τριβής ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, καθώς το παρελθόν τους περιλαμβάνει ανάλογες στιγμές υψηλών τόνων. Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2025, μια ερώτηση του παρουσιαστή σχετικά με τον χαρακτηρισμό «πανελίστας» που είχε αποδώσει η πολιτικός στον Δημήτρη Ουγγαρέζο είχε προκαλέσει νέα αναστάτωση στο τηλεοπτικό πλατό.

Στο τότε περιστατικό, όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά», η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέτεινε: «Γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;». Η λογομαχία ολοκληρώθηκε όταν ο Παπαχλιμίντζος σημείωσε: «Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε».