Η περίφημη βίλα Λεβίδη στο Χαρβάτι αποτέλεσε κατά καιρούς το καλύτερο κινηματογραφικό σκηνικό για πολλές ελληνικές ταινίες, αλλά και για διεθνείς παραγωγές, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.

Η μεγαλοπρεπής κατοικία των εβδομήντα δωματίων που άλλοτε φιλοξένησε πρίγκιπες και πριγκίπισσες λόγω της ιδιότητας του Δημήτριου Ν. Λεβίδη στον ελληνικό βασιλικό οίκο, τα χρόνια που ακολούθησαν και χάριν στην ευφυία της συζύγου του Τούλας Μπότση – Λεβίδη πήρε τη δική της θέση στο πάνθεον με τις κατοικίες που φιλοξένησαν κινηματογραφικές ταινίες παγκοσμίως και σήμερα μέσα από αυτές μπορεί κανείς να έχει εικόνα του πως ήταν τότε.

Η Τούλα Μπότση – Λεβίδη που υπήρξε μια από τις ομορφότερες γυναίκες της εποχής της, αγαπούσε ιδιαίτερα το σπίτι αυτό και παρόλο που τις δόθηκαν ευκαιρίες να το πουλήσει δεν το έπραξε ποτέ.

Αντιθέτως φρόντισε κατά την διάρκεια της ζωής της την ομαλή λειτουργία της μεγαλοπρεπούς κατοικίας ταυτόχρονα με τα καθήκοντα της ως συζύγου του Αυλάρχη Δημητρίου Ν. Λεβίδη, όπως αναφέρει στο βιβλίο της η Αλίκη Χατζάρα – Valores αλλά και ως εκδότρια των εφημερίδων «Ακρόπολις» και «Απογευματινή» μαζί με τους αδελφούς της Νάσο και Σάκη Μπότση. Μάλιστα η ενασχόληση της με την εφημερίδα «Απογευματινή» που διοργάνωνε κατά καιρούς τα καλλιστεία της είχε προσάψει πως «…είχε λάβει μέρος και σε αυτά», πράγμα που δεν ευσταθεί.

Στους μεγαλοπρεπής χώρους της βίλας, που σημειωτέων φυλασσόταν από δώδεκα γερμανικούς ποιμενικούς σκύλους, με τα έπιπλα του οίκου Σαρίδη, με κορυφαία την καρέκλα με το σχέδιο Λεβίδη, αλλά και στον κήπο μπροστά από τους χώρους υποδοχής, έχουν γυριστεί πλάνα για την ταινία «Η Αρχόντισσα και ο αλήτης» αλλά και για την ταινία «Πονηρό Θηλυκό κατεργάρα γυναίκα» που πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο κατάλογος των ταινιών ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και περιλάμβανε από κωμωδίες μέχρι αισθηματικά δράματα. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Το παίζω πολύ άντρας», «Το λεβεντόπαιδο», «Εραστές του ονείρου», «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», «Δικτάτωρ καλεί Θανάση» και «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» είναι κάποιες από αυτές.

Στο βιβλίο «Η στοιχειωμένη βίλα Λεβίδη – Ο θησαυρός στο λόφο» της Αλίκης Χατζάρα- Valores γίνεται γνωστό πως ήταν μια ιδιαίτερα ευφυής ιδέα της Τούλας Μπότση – Λεβίδη να μισθώνει την βίλα σε κινηματογραφικές εταιρείες, προκειμένου εκείνη να έχει κατά κύριο λόγο μια παρέα, εκτός του έξτρα εισοδήματος, όπως και της ανάδειξης μιας τέτοιας επιβλητικής κατοικίας για τα ελληνικά δεδομένα.

Στη βίλα Λεβίδη είχαν γυριστεί και διεθνείς παραγωγές με ηθοποιούς πρώτης γραμμής στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα όπως η Ρόμι Σνάιντερ, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Το 1976, παρουσιάστηκε στους κινηματογράφους το πολεμικό δράμα «Μια γυναίκα στο παράθυρο» (Une femme a sa Fenetre) με πρωταγωνιστές της Ρόμι Σνάιντερ και τον Φιλίπ Νουαρέ.

Η βίλα Λεβίδη αποτέλεσε το κινηματογραφικό «σπίτι» θα λέγαμε του Φιλίπ Νουαρέ με πολλά πλάνα να έχουν γυριστεί εσωτερικά και εξωτερικά της μεγαλοπρεπούς κατοικίας και με αποκορύφωμα το πάρτι που δίνεται και στο οποίο η κάμερα «ακολουθεί» την Ρόμι Σνάιντερ από το σημείο του γκαράζ στον κήπο και στην συνέχεια στο μεγαλοπρεπές σαλόνι.

Στο βιβλίο της Αλίκης Χατζάρα – Valores γίνεται λόγος και για άλλη μια ταινία με ένα διεθνές cast που χρησιμοποίησε την βίλα Λεβίδη ως κινηματογραφικό πλατό. Πρόκειται για την αμερικανική ταινία δράσης του 1976 «Sky Riders» με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Κόμπερν, Σουζάνα Γιόρκ και Ρόμπερτ Κουλπ.

Στα πρώτα κιόλας λεπτά της ταινίας, εκεί όπου εκτυλίσσεται η σκηνή της απαγωγής, ο θεατής έχει την ευκαιρία να δει πλάνα από τους εξωτερικούς κήπους της εισόδου, τον πύργο παρατηρητήριο, την είσοδο με το χάλκινο κορδόνι – κουδούνι καθώς και ένα μεγάλο μέρος των χώρων υποδοχής της βίλας Λεβίδη που βρίσκονταν στο υψηλότερο πρώτο επίπεδο.