Στο νοσοκομείο παραμένει η 53χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον σύζυγό της στον Χολαργό, έχοντας πλέον διαφύγει τον κίνδυνο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στην οδό Ξανθίππου, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο 57χρονος συνταξιούχος πιλότος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι Αρχές περιμένουν να σταθεροποιηθεί πλήρως η σωματική και ψυχική της κατάσταση, προκειμένου να μπορέσει να καταθέσει και να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Οι Αρχές αναζητούν το κίνητρο

Το βασικό ερώτημα για τους αστυνομικούς είναι τι προηγήθηκε μέσα στο σπίτι και τι ήταν αυτό που οδήγησε τον 57χρονο να πυροβολήσει τη σύζυγό του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι ζούσε για περισσότερα από 25 χρόνια στην περιοχή. Η 53χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος και εκπαιδευτής.

Γείτονες και άνθρωποι από το περιβάλλον τους περιγράφουν ένα ζευγάρι χαμηλών τόνων, χωρίς εμφανείς εντάσεις στη γειτονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με άτομα από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, η γυναίκα φέρεται το τελευταίο διάστημα να δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.

«Δεν το περιμέναμε, είμαστε σοκαρισμένοι»

Συγγενείς, φίλοι και γείτονες μίλησαν στην εκπομπή «Live News», δηλώνοντας σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν.

«Τους γνωρίζω πολλά χρόνια. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα να γίνει και είμαστε σοκαρισμένοι. Ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Εδώ μένανε», ανέφερε γειτόνισσα της οικογένειας.

Ο κουμπάρος του ζευγαριού είπε ότι ο 57χρονος δεν αντιμετώπιζε, κατά την εικόνα που είχε ο ίδιος, ψυχολογικά προβλήματα. Ωστόσο, θυμήθηκε μια ερώτηση που του είχε κάνει πρόσφατα και σήμερα αποκτά διαφορετικό βάρος.

«Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει: “Αν χωρίσουμε, ποιανού το μέρος θα πάρεις;”», ανέφερε.

Οι δύο πυροβολισμοί και οι φωνές για βοήθεια

Μάρτυρες περιγράφουν πως αρχικά άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και στη συνέχεια φωνές για βοήθεια. Λίγο αργότερα ακούστηκε και δεύτερος πυροβολισμός.

«Εγώ άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από καμία σκάλα. Τρόμαξα. Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην Αστυνομία», είπε μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, ενώ η 53χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Νόμιμα τα όπλα που εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα όπλα που εντοπίστηκαν ήταν νόμιμα. Το ζευγάρι ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη νόμιμη κατοχή τους.

Γείτονες κάνουν λόγο για ανθρώπους που δεν είχαν δώσει δικαιώματα στη γειτονιά.

«Ήταν σοβαροί, αξιοπρεπείς άνθρωποι, μορφωμένοι. Και να τσακώνονταν, δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά», ανέφερε γειτόνισσα.

Συνάδελφος του 57χρονου τον περιέγραψε ως αξιόλογο εκπαιδευτή, λέγοντας πως δεν είχε αντιληφθεί κάποια ένδειξη που θα μπορούσε να προμηνύει την τραγωδία. Όπως είπε, μιλούσαν ακόμη και την Κυριακή, ενώ συζητούσαν να βγουν ξανά μαζί με τις συζύγους τους.

Κρίσιμη η κατάθεση της 53χρονης

Η κατάθεση της γυναίκας θεωρείται καθοριστική για την πορεία της έρευνας. Οι αστυνομικοί αναμένουν να μπορέσει να περιγράψει τι συνέβη πριν από τον πυροβολισμό, αν είχε προηγηθεί καβγάς, αν υπήρχαν απειλές και ποια ήταν η κατάσταση στη σχέση του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι τότε, οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες από συγγενείς, φίλους, γείτονες και συναδέλφους, προσπαθώντας να ενώσουν τα κομμάτια μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τον Χολαργό.