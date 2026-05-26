Το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει νέα πνοή στην ιταλική οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές φιάσκο. Αν και η Ιταλία υπήρξε ο μεγαλύτερος δικαιούχος των μεταπανδημικών επιχορηγήσεων και δανείων, η ανάπτυξή της παραμένει απελπιστικά καθηλωμένη. Το γιγαντιαίο πακέτο των 194 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προωθήθηκε ως μια μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της δικαιοσύνης, δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα, πυροδοτώντας μια έντονη πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση.



Διακεκριμένοι οικονομολόγοι, όπως ο πρώην πρόεδρος του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, Τίτο Μποέρι, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρέθηκε με υψηλότερο χρέος χωρίς να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις. Το αρχικό σχέδιο, το οποίο είχε συνταχθεί υπό τον Μάριο Ντράγκι με στόχο την καταπολέμηση των δομικών αδυναμιών της Ιταλίας, υπέστη σαρωτικές αλλαγές.



Μετά την άνοδο της Τζόρτζια Μελόνι στην εξουσία, περίπου το 70% των στόχων τροποποιήθηκε, ενώ ο πληθωρισμός που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία εκτόξευσε το κόστος των δημοσίων έργων. Αναλυτές κατηγορούν τις Βρυξέλλες για πρωτοφανή χαλαρότητα και έλλειψη αυστηρών ελέγχων, επιτρέποντας στη Ρώμη να αλλάζει τη στρατηγική της κατά το δοκούν.



Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ιταλία είχε καταφέρει να απορροφήσει μόλις το 57% των διαθέσιμων πόρων μέχρι το τέλος του 2025. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει την εκταμίευση των δόσεων ως επιτυχία, οικονομολόγοι καταγγέλλουν πλήρη έλλειψη διαφάνειας για το πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα. Παρόλο που τα ευρωπαϊκά κονδύλια απέτρεψαν οριακά την επίσημη διολίσθηση της χώρας στην ύφεση κατά το προηγούμενο έτος, η μακροοικονομική εικόνα παραμένει θλιβερή.



Η Ιταλία καταγράφει πλέον τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, μένοντας πίσω ακόμα και από άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα. Το ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε μόλις κατά 0,5% το 2025 και οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν στασιμότητα. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, εντοπίζεται στην εκτόξευση του δημόσιου χρέους. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ σκαρφάλωσε από το 134% το 2023 σε πάνω από 137% στα τέλη του 2025.



Οι εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά είναι δυσοίωνες, καθώς το χρέος αναμένεται να αγγίξει το 138,5%, γεγονός που θα οδηγήσει την Ιταλία να εκθρονίσει την Ελλάδα, παίρνοντας τα αρνητικά πρωτεία ως η πιο υπερχρεωμένη οικονομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους Financial Times.





