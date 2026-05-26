Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στην Ζαχάρω η κηδεία του 29χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτισαν τον 29χρονο στο Αρτίκι Τριφυλίας. Άνθρωποι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα καλό και νέο άνθρωπο, επαγγελματία στρατιωτικό, που έχασε τη ζωή του ενώ πήγαινε να εκτελέσει το καθήκον του.

Τραγική ειρωνεία, είναι ότι ο άτυχος στρατιωτικός, που υπηρετούσε στο τμήμα Πληροφορικής του ΚΕΑΤ στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, είχε επιστρέψει μόλις λίγες ημέρες στον τόπο καταγωγής του για να δει την οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται, πως το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:30 το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας στην άκρη του δρόμου.