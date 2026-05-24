Θλίψη έχει σκορπίσει ο τραγικός θάνατος του 29χρονου, που έχασε τη ζωή του την Κυριακή 24/5 σε τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του και την τοπική κοινωνία.

Ο 29χρονος ΕΠ.ΟΠ. υπηρετούσε στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, ήταν ένας νέος άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος που «καρφώθηκε» πάνω σε νταλίκα είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ, περίπου στις 21:30, από τη Διασπορά Κυλλήνης, με προορισμό την Καλαμάτα, όπου θα συναντούσε φίλους του. Πριν φτάσει στην Καλαμάτα, έκανε στάση στο Αρτίκι Τριφυλίας, για να δει τους δικούς του ανθρώπους.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, περίπου στις 5:30, πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Ήθελε να γυρίσει στη Διασπορά Κυλλήνης, καθώς φιλοξενούσε δύο συγγενικά του πρόσωπα, με τα οποία είχαν κανονίσει σήμερα να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.

Γύρω στις 7:30 το πρωί, φίλος του, όπως μεταδίδει το patrisnews.com προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να δει αν είχε φτάσει, ο Δημήτρης δεν απαντούσε στις κλήσεις. Η ανησυχία δεν άργησε να μετατραπεί σε θρήνο, καθώς λίγο αργότερα έγινε γνωστή η τραγική είδηση του δυστυχήματος.

Ο 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μετά το τροχαίο στη Ζαχάρω στις 6:30 το ξημέρωμα, με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί αδυνατούν να πιστέψουν πως ο Δημήτρης δεν βρίσκεται πια κοντά τους. Ένας νέος άνθρωπος, που υπηρετούσε με συνέπεια στην Πολεμική Αεροπορία και είχε όλη τη ζωή μπροστά του, χάθηκε με τρόπο τραγικό, σκορπίζοντας ανείπωτο πόνο στους δικούς του ανθρώπους.