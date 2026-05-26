Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων την 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση σύμφωνα με όσα μεταδίδει το flashnews.gr, ενώ εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο, δηλώνοντας πως θα εκπροσωπήσει μόνη της τον εαυτό της κατά τη διαδικασία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, κρίσιμη θεωρήθηκε η κατάθεση του αστυνομικού που έλαβε την πρώτη κατάθεση από την 25χρονη. Όπως ανέφερε, οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά από γιατρό του Νοσοκομείου Χανίων, ο οποίος παρέλαβε το 3χρονο παιδί βαριά τραυματισμένο. Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, η γιατρός τού επισήμανε ότι «το παιδάκι ήταν πολύ χτυπημένο» και ότι η μητέρα βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι κατά την προανάκριση η 25χρονη έδωσε αλλεπάλληλες και αντικρουόμενες πληροφορίες τόσο για τον τόπο κατοικίας της όσο και για την οικογενειακή της κατάσταση. Αρχικά φέρεται να δήλωσε ότι διαμένει στα Κουνουπιδιανά και αργότερα στις Καλύβες, ενώ σύμφωνα με την κατάθεσή του έδωσε ψευδή στοιχεία και για τον αριθμό των παιδιών της.

Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε αρχικά πως έχει μόνο ένα παιδί εν ζωή, το 3χρονο κοριτσάκι, και ότι άλλα δύο παιδιά της έχουν πεθάνει. Ωστόσο, μετά από έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι η 25χρονη είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Οι διαφορετικές εκδοχές για τον τραυματισμό του παιδιού

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 3χρονο κοριτσάκι.

Αρχικά φέρεται να ανέφερε ότι το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το κοριτσάκι βρισκόταν με την αδερφή της και τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με ξαδέρφια του. Ωστόσο, όπως κατέθεσε ο αστυνομικός, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την αδερφή της 25χρονης, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των ερευνητών.

Ο ίδιος ανέφερε πως ενημέρωσε την εισαγγελέα υπηρεσίας, η οποία και έδωσε εντολή για τη σύλληψη της μητέρας.

Η απολογία της 25χρονης μητέρας

Στην απολογία της, η 25χρονη παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα στις Αρχές, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το έκανε επειδή φοβήθηκε μήπως της πάρουν τα παιδιά.

«Φοβήθηκα για τα παιδιά μου και γι’ αυτό είπα ψέματα», φέρεται να ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ίδια δήλωσε ότι έχει συνολικά τέσσερα παιδιά: το 3χρονο κοριτσάκι, δύο αγόρια ηλικίας 8 και 7 ετών και ένα βρέφος 12 μηνών. Όπως είπε, ζει στον Σταυρό Χανίων με τον σημερινό σύντροφό της, ο οποίος είναι πατέρας του μικρότερου παιδιού. Για τα άλλα τρία παιδιά υποστήριξε ότι έχουν τον ίδιο πατέρα, ο οποίος δεν τα έχει αναγνωρίσει και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Αναφερόμενη στην ημέρα του τραυματισμού, η 25χρονη ισχυρίστηκε ότι το παιδί χτύπησε μέσα στο σπίτι ενώ έπαιζε με τα αδέρφια του. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη τη στιγμή έκανε δουλειές στο σπίτι και άκουσε ξαφνικά το παιδί να κλαίει. Όπως είπε, όταν πήγε να δει τι είχε συμβεί, κατάλαβε ότι το κοριτσάκι είχε χτυπήσει, του έδωσε νερό και αρχικά φάνηκε να συνέρχεται.

Λίγη ώρα αργότερα όμως, όπως ανέφερε, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε και τότε αποφάσισε να πάρει ταξί και να μεταβεί στο νοσοκομείο. Η κατηγορούμενη επέμεινε ότι αυτή είναι η αληθινή εκδοχή των γεγονότων.

Έρχονται κακουργηματικές διώξεις για τη μητέρα και τον σύντροφό της

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες τραυματισμού του 3χρονου παιδιού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί συλλέγουν προσεκτικά στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ η δικογραφία χαρακτηρίζεται ήδη ιδιαίτερα «δεμένη».

Όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου να κληθούν σε απολογία τόσο η 25χρονη μητέρα όσο και ο 25χρονος Πακιστανός σύντροφός της, με τις διώξεις που εξετάζονται να έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα. Παράλληλα, την Τετάρτη 27 Μαΐου αναμένεται να δικαστεί και ο 25χρονος για το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης, που αφορά την παράνομη είσοδό του στη χώρα.